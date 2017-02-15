Ночь разбитых носов: у популярного паба в Раквере произошла массовая драка

По словам человека, находившегося в ночь на субботу в пабе Virma, ситуация стала выходить из-под контроля около часа ночи на танцевальной площадке, когда некий господин намеренно или ненамеренно зарядил в другого посетителя увеселительного заведения бокалом для коктейля. Удар пришелся в плечо. Стакан разбился, осколки и остатки напитка полетели в других отдыхающих. Пострадавший в свою очередь принялся размахивать кулаками.

По словам очевидца, сцепились двое мужчин. Вокруг них образовалась толкотня, вскоре на помощь к драчунам подоспели их друзья. Тут же вмешались охранники паба, которые вывели на улицу агрессивно настроенных посетителей.

Разборка продолжилась уже на свежем воздухе. Перед водителями, проезжавшими на авто по улице К. Р. Якобсони, открывалась ужасающая картина: посреди дороги дрались около 15 мужчин и женщин, у некоторых были окровавлены носы.

Кто-то из прохожих вызвал полицию, но когда патруль прибыл на место происшествия, драчуны уже угомонились. Один из зачинщиков драки вернулся в паб, другой скрылся. Очевидец добавил, что полиция пыталась задержать причастных к драке людей, но безуспешно.

В Идаской префектуре сообщили, что полиция получила вызов в 1.20. Звонивший сказал, что вблизи паба Virma, расположенного на улице Таллинна в Раквере, произошла массовая драка.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры Кертту Кралль, на вызов отреагировали четыре патруля. Первый прибыл на место происшествие менее чем за 10 минут, но участники конфликта уже разошлись.

Руководитель паба Virma Майре Нурмсаар не знала о драке, которая произошла субботней ночью. Зато ей было известно о том, что в воскресенье за пределами их увеселительного заведения, но тоже на улице Таллинна, была еще одна потасовка. Она попросила не связывать эти два эпизода с пабом, так как на выходных люди часто перемещаются из одного места в другое.