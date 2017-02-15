Уроженец Нарвы Валерий Карпин нашел работу, но не тренером

"Валерий Георгиевич Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 года. До сегодняшнего дня должность главного редактора футбольных трансляций отсутствовала в структуре "Матч ТВ", - говорится в сообщении.

Как заявил заместитель генерального директора "Матч ТВ" Борислав Володин, на канале решили усилить данный участок работы, так как Карпин очень эффективно проявил себя во время работы в эфире телеканала. "Валерий к тому же продолжит работать в эфире в качестве эксперта-аналитика футбольных трансляций Российской футбольной премьер-лиги и ведущих европейских и мировых чемпионатов", - отметил Володин.

Карпин будет назначать комментаторов на матчи, контролировать их работу во время трансляций, работать с редакторами и участвовать в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ, пишет "Интерфакс".

Сам бывший футболист сборной России заявил, что рад новому назначению.

"Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда "Матч ТВ" наработала в сфере футбольных телетрансляций и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался. Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является "Матч ТВ", - сказал Карпин.

Валерий Карпин является трехкратным чемпионом России в составе "Спартака". За рубежом он выступал за испанские "Валенсию", "Реал Сосьедад" и "Сельту". Завершил игровую карьеру в 2005 году, через три года вернулся в "Спартак" в качестве гендиректора, а вскоре стал совмещать эту деятельность с работой главным тренером. Позже он занимал пост наставника испанской "Мальорки" и армавирского "Торпедо". Наибольшего успеха достиг со "Спартаком", дважды завоевав с ним серебро и однажды дойдя до четвертьфинала Лиги Европы.