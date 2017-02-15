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Картина дня: судебный процесс над Сависааром, одна из Балтийских стран шпионит за Трампом, в детсадах массовое отравление

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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.

Начало судебного заседания по делу Сависаара

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось первое предварительное заседание по делу Эдгара Сависаара, расследовавшемуся более двух с половиной лет. Читать далее...

Академию МВД - в Нарву

Состоящая из политиков специальная комиссия решила на сегодняшнем заседании, что Академия МВД все-таки переезжает в Нарву. Читать далее...

Первая пересадка легких ребенку

5 февраля в Клинике Тартуского университета провели трансплантацию легких 15-летнему Вальтеру. Читать далее...

Массовое отравление в детских садах?

Сегодня в редакцию позвонила встревоженная женщина, сообщившая, что вчера в валгаских детских садах могло произойти массовое пищевое отравление. Читать далее...

Одна из Балтийских стран шпионит за Трампом

По сообщению Newsweek, одна из Балтийских стран собирает разведданные о сотрудниках Трампа в Белом доме и ведущих сотрудниках его компании Trump Organization, поскольку беспокоится, что изменение политики США в отношении России может стать опасным для этой страны. Читать далее...

Хлебозавод остался без отопления

«Помогите, мы замерзаем!» - работники тапаского хлебозавода в отчаянии: в январе там отключили отопление, температура в помещениях упала до пяти градусов тепла. Читать далее...

Важный вопрос

Поможет ли быстрая подача декларации раньше вернуть подоходный налог? Читать далее...

Названо имя организатора перевозки "Бука"

Перевозку «Бука», по версии следствия, сбившего рейс MH17 в Донбассе, контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский, фигурировавший в СМИ как командир разведки ДНР под псевдонимом Хмурый. Читать далее...

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