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Почему Дональд Трамп неожиданно стал врагом России

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Флирт между Трампом и Путиным окончен? Требование президента США вернуть Крым Украине привело Москву в замешательство, констатирует Stern.

"Активисты Национально-освободительного движения (НОД) знают, где искать врага. Обычно пропутинская организация националистического толка выступает против либералов, оппозиции и Запада. В среду патриоты устроили пикет перед зданием информагентства "Россия сегодня", протестуя против культа Трампа в российских СМИ", - передает издание.

"Трамп опасен для России", - уверен Юрий Кузнецов, один из организаторов пикета. При этом, замечает автор публикации, "Россия сегодня" считается прокремлевским информагентством. Впрочем, по некоторым данным, радикальное НОД - тоже не что иное, как проект кремлевской администрации. "Кремль в растерянности", - считает автор статьи Беттина Зенглинг. 

Виноват в этом Трамп. "В течение многих месяцев российские СМИ работали над образом Трампа как политика, олицетворяющего надежды и несущего благо для России. Уже во время предвыборной кампании Путин и Трамп обменивались комплиментами, называли друг друга то великими, то яркими личностями. Еще в начале января в своем Twitter Трамп писал о том, что США и Россия, возможно, будут сотрудничать, чтобы решить некоторые из многих серьезных и насущных мировых проблем. Барак Обама, которого в России ненавидели, называл страну региональной державой - однако после появления Трампа русские возликовали: наконец, надеялись в Москве, исполнится мечта Путина о многополярном мире", - замечает автор. 

Летом прошлого года Трамп намекал даже на то, что снимет санкции с России и признает Крым российской территорией. "Однако после вступления Дональда Трампа в должность все стало выглядеть иначе: его политика по отношению к России больше не кажется дружелюбной, на что так надеялась Москва. Сначала посол США при ООН заявила о том, что Америка сохранит санкции до тех пор, пока Крым не станет украинским. Теперь ей вторит и пресс-секретарь Трампа, да и сам шеф в том же Twitter задается вопросом о том, не был ли Обама слишком мягок в отношении России", - говорится в статье.

Россия в замешательстве и не понимает, то ли ей снижать накал ситуации, то ли возмущаться. Российские СМИ предположили, что подобные заявления - часть бизнес-стратегии: может, Трамп как бывший бизнесмен хочет набить себе цену в преддверии возможной сделки. "Вполне вероятно, эти заявления - часть внутриполитической стратегии: Трамп хочет освободиться от шлейфа подозрений в связи с кремлевскими контактами".

Официальная реакция Москвы выглядит скорее кислой. "Мы свои территории не возвращаем", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на то, что Крым - не предмет для дискуссий. "Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", - отметил он.

"Пока что получается, что американская мечта России лопнула", - констатирует автор статьи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвладимир путиндональд трамп
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