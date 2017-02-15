Госканцелярия потратит более миллиона евро на аренду 65 BMW в период председательства Эстонии в ЕС

Соответствующее соглашение об использовании автомобилей заключено с официальным дилером BMW в Эстонии United Motors, сообщила в четверг, 16 февраля, государственная канцелярия, пишет rus.err.ee.

В сообщении отмечается, что запрос на предоставление автомобилей представительского класса автомобили был сделано восьми фирмам, но ответы поступили только от трех. По результатам переговоров наиболее выгодное предложение сделала фирма United Motors, которая не только предоставит в аренду 65 автомобилей марки BMW, но и возьмет на себя ответственность за топливо, страховку, обслуживание и хранение автомобилей.

Оценочная стоимость аренды автомобилей и сопутствующих расходов составит вместе с налогами немногим более одного миллиона евро.

Эстония возглавит Совет ЕС во второй половине 2017 года. На это время в таллиннском Котле культуры запланировано около 20 мероприятий высшего уровня, в которых будут принимать участие главы государств и правительств стран-членов ЕС, министры, а также высшие должностные лица органов ЕС.