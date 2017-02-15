Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Не так давно Марина выступила в Стране восходящего солнца – в Японии. Однако только перед выступлением в Таллинне, сердце оперной дивы трепещет как никогда.

«С Таллинном у меня связано много хороших воспоминаний, тут я училась в Академии музыки и театра, тут живет много моих родственников, поэтому каждый раз, возвращаясь в этот сказочный город, меня переполняют прекрасные эмоции и ностальгия, – говорит Марина. – Публика из Эстонии для меня – особенная. То, как тебя душевно здесь принимают, как громко аплодируют, воодушевленно слушают и искренне благодарят, не может оставить равнодушным ни одного артиста. В Таллинне публика настоящая, она всегда “трогает” мое сердце и заставляет его биться в прекрасном ритме классической музыки».

Таллинского зрителя Марина Морозова порадует популярными неаполитанскими песнями – «Funiculi, funiculà», «Скажите, девушки, подружке вашей» и другими. «Кроме того, я познакомлю публику с очень красивыми, но редко исполняемыми здесь песнями на итальянском языке “Buongiorno a Te” и “Granada”. Из эстонских композиторов мне очень нравятся песни Раймонда Валгре, обязательно спою и какую-то из них. Также исполню родные всем сердцам русские романсы Ашкенази, Пахмутовой, Добронравова – и песни из репертуара легендарного Муслима Магомаева».

Марина будет рада увидеть в зале слушателей всех возрастов, в том числе и самых юных, тех, кто с ранних лет приучается к добрым вибрациям и по-настоящему красивым звукам. «Самой маленькой моей поклоннице всего три года, – говорит певица. – Мы ласково зовем ее Маруся. Она из Петербурга. Девочка с двух лет непринужденно ходит на все мои концерты. Каждый день по два-три раза слушает мой диск – и поет наизусть все песни в моем исполнении!»

Марина уверена в том, что дети всегда чувствуют добрую энергетику и по-настоящему душевное исполнение: «О пользе классической музыки знают все – она удивительно воздействует на организм человека».