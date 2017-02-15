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Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Мария-Луиза Рожкова
Мария-Луиза Рожкова
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11 марта в Таллинне в кадриоргском Екатерининском дворце выступит яркая харизматичная певица Марина Морозова. Наслаждаться ее великолепным сопрано уже смогли жители очень многих стран не только по всей Европе, но даже на Востоке.

Не так давно Марина выступила в Стране восходящего солнца – в Японии. Однако только перед выступлением в Таллинне, сердце оперной дивы трепещет как никогда.

«С Таллинном у меня связано много хороших воспоминаний, тут я училась в Академии музыки и театра, тут живет много моих родственников, поэтому каждый раз, возвращаясь в этот сказочный город, меня переполняют прекрасные эмоции и ностальгия, – говорит Марина. – Публика из Эстонии для меня – особенная. То, как тебя душевно здесь принимают, как громко аплодируют, воодушевленно слушают и искренне благодарят, не может оставить равнодушным ни одного артиста. В Таллинне публика настоящая, она всегда “трогает” мое сердце и заставляет его биться в прекрасном ритме классической музыки».

Таллинского зрителя Марина Морозова порадует популярными неаполитанскими песнями – «Funiculi, funiculà», «Скажите, девушки, подружке вашей» и другими. «Кроме того, я познакомлю публику с очень красивыми, но редко исполняемыми здесь песнями на итальянском языке “Buongiorno a Te” и “Granada”. Из эстонских композиторов мне очень нравятся песни Раймонда Валгре, обязательно спою и какую-то из них. Также исполню родные всем сердцам русские романсы Ашкенази, Пахмутовой, Добронравова – и песни из репертуара легендарного Муслима Магомаева».

Марина будет рада увидеть в зале слушателей всех возрастов, в том числе и самых юных, тех, кто с ранних лет приучается к добрым вибрациям и по-настоящему красивым звукам. «Самой маленькой моей поклоннице всего три года, – говорит певица. – Мы ласково зовем ее Маруся. Она из Петербурга. Девочка с двух лет непринужденно ходит на все мои концерты. Каждый день по два-три раза слушает мой диск – и поет наизусть все песни в моем исполнении!»

Марина уверена в том, что дети всегда чувствуют добрую энергетику и по-настоящему душевное исполнение: «О пользе классической музыки знают все – она удивительно воздействует на организм человека».

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