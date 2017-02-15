Здесь хочется жить: великолепный каменный дом недалеко от Ласнамяэ ждет нового хозяина

Двухэтажный каменный дом площадью 289,6 м² построен в 2007 году с соблюдением самых высоких стандартов. Утепленные стены толщиной 650 мм сложены из Fibo блоков и финского высококачественного фасадного кирпича.
Фото: KV.EE
В гостиной привлекает внимание оригинальная печь-камин, а в холле первого этажа – изящная и в то же время надежная лестница с причудливым изгибом.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Деревянные двери, натуральный паркет, дерево-алюминиевые окна, балконы с коваными решетками, ухоженный участок – дом-мечта! На первом этаже гостиная, кухня, подсобные помещения и баня.
Фото: KV.EE
Это не просто баня, а настоящий банный комплекс. Турецкая паровая баня построена по всем канонам с подогревом сидений и потолка.
Фото: KV.EE
Есть и дровяная баня с великолепной отделкой и прекрасный бассейн с домашним кинотеатром.Тут же выход на террасу.
Фото: KV.EE
На втором этаже находятся кабинет, три спальни, гардеробная и две просторные ванные комнаты с отличной сантехникой.
Фото: KV.EE
Интерьер дома разработан профессиональным дизайнером: выбран современный, но строгий стиль, а качество отделки удовлетворит человека с самым изысканным вкусом. Все оборудование дома – от системы отопления и вентиляции до центрального пылесоса – надежных и солидных фирм.
Остальные фотографии дома и техническую информацию о нем легко найти на странице KV.EE. Чтобы прочитать о доме на русском языке, перейдя по ссылке, нажмите на российский флажок в верхней части страницы.