Патрульные полицейские будут усмирять нарушителей электрошокерами

Первоначально департамент планирует приобрести около сотни электрошокеров и зарядов к ним, ожидаемые по тендеру предложения - 100 000 евро за электрошокеры и 72 000 евро за заряды.

Как сообщил BNS ответственный за вооружение ДПП Георг-Томек Тришкин, электрошокеры являются табельным оружием полиции с 2008 года, электрошоковые пистолеты используются спецподразделением полиции уже несколько лет.

По словам Трушкина, речь об этом шла уже давно, но не было средств в госбюджете.

«Электрошоковое оружие планируем использовать прежде всего патрульными службами. Судя по опыту других стран, электрошокеры можно использовать как для обеспечения безопасности в отношении заключенных, так и в критических ситуациях, когда требуется вмешаться, остановить нападение и задержать преступника»,- сказал Тришкин.