Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Патрульные полицейские будут усмирять нарушителей электрошокерами

BNS
BNS
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Департамент полиции и погранохраны намерен закупить электрошокеры, электрошоковые пистолеты до этого времени имелись только в спецподразделении полиции. В будущем ими планируется оснастить все патрули.

Первоначально департамент планирует приобрести около сотни электрошокеров и зарядов к ним, ожидаемые по тендеру предложения - 100 000 евро за электрошокеры и 72 000 евро за заряды.

Как сообщил BNS ответственный за вооружение ДПП Георг-Томек Тришкин, электрошокеры являются табельным оружием полиции с 2008 года, электрошоковые пистолеты используются спецподразделением полиции уже несколько лет.

По словам Трушкина, речь об этом шла уже давно, но не было средств в госбюджете.

«Электрошоковое оружие планируем использовать прежде всего патрульными службами. Судя по опыту других стран, электрошокеры можно использовать как для обеспечения безопасности в отношении заключенных, так и в критических ситуациях, когда требуется вмешаться, остановить нападение и задержать преступника»,- сказал Тришкин.

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