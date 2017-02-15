Акробатка рассказала о своей жизни на круизном лайнере

Сидни родилась в небольшом канадском городке, где с детства занималась гимнастикой. В свои 25 лет она успела стать частью труппы знаменитого Цирка дю Солей, который покинула ради работы на круизном лайнере Harmony of the Seas компании Royal Caribbean. Это самое большое пассажирское судно, оно вмещает 5479 гостей, плюс на корабле работают 2100 членов экипажа — из них 20 вместе с Сидни выступают в Акватеатре.

Также на корабле 23 плавательных бассейна, два серфинг-симулятора, огромная водная горка и целых 20 ресторанов. Короче говоря, девушке понадобилось некоторое время, чтобы начать, наконец, ориентироваться во всем этом, пишет "Моя Планета".

Только в прошлом году Сидни посетила 14 стран. «Мне посчастливилось быть на борту, когда мы путешествовали по Европе в течение шести месяцев. Мы были во Франции, Нидерландах, Великобритании, Италии и Испании. Мы пересекли Атлантический океан и теперь петляем между восточной и западной частями Карибского бассейна», — говорит Сидни, пишет Daily Mail.

На борту лайнера Сидни принимает участие в выступлениях Акватеатра, который дает представления в самом глубоком бассейне, когда-либо построенном на корабле. Подготовка каждого номера занимает около двух недель, но, по словам Браун, это недолго для подготовки действительно сложных трюков. Артистам во время шоу приходится нырять с высоты 17 м. Выступления отменяют только в случае очень сильной качки, когда много воды выливается из бассейна.

«Самым трудным для меня стало находиться вдали от семьи и друзей во время праздников. Но кроме этого меня ничего не беспокоит: я почти не трачу деньги и во время путешествия нашла много друзей», — отмечает Сидни.

Девушка публикует фотографии и видеозаписи о своей жизни на круизном лайнере в Instagram.