Власти Турции заверили туристов в безопасности

«Турция — безопасна для туристов. Нигде в мире нет безопасного места, терроризм не знает границ, нет стран, где не было бы терроризма. Но бояться терроризма — это только на благо самих террористов. Насколько безопасна Америка — настолько и Турция, насколько безопасен Париж — настолько и Стамбул», — цитирует Йылдырыма «Интерфакс».

Он отметил, что для того, чтобы «победить угрозу терроризма», людям из разных стран мира необходимо лучше узнавать друг друга, чему способствует международный туризм. «Путь объединения человечества — через ознакомление, понимание друг друга, общение без страха, без предрассудков», — добавил он.

World Tourism Forum в этом году он проходит в Стамбуле с 16 по 18 февраля. В мероприятии принимают участие порядка 60 представителей российских турагентств, сообщает Рамблер/Путешествия.