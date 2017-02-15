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Реплика. Девять месяцев Академии МВД, или Курсант, ты парень хоть куда!

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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Неужели Академию МВД переводят в Нарву в том числе затем, чтобы курсанты в свободное от учебы время соединяли пусть не судьбы, но хотя бы сердца с нарвскими девушками? - размышляет журналист Николай Караев.

Читая опубликованное вчера в Postimees мнение Михаила Лотмана по поводу переезда Академии МВД в Тарту, я мучительно размышлял над одним словом.

В принципе-то я местами с Михаилом Юрьевичем даже и согласен. Рассредоточение важных учреждений по территории страны может улучшить связи между регионами. Например.

Может, правда, и не улучшить. «Переезд в Нарву – не сахар, – пишет Лотман, – он потребует усердной работы и чувства миссии. Можно и другими словами: бытовые, культурные и прочие неудобства следует достойно компенсировать. Министерство планирует значительно увеличить зарплаты, обсуждаются и иные компенсации (транспорт, жилье)».

Я так и вижу местных жителей, в основном бедных, – как они наблюдают за столичными, которым их и без того большие зарплаты повысили, и квартиры дали, – и так и чувствую, как крепнут у нас связи между регионами. Просто вот на глазах крепнут. Крепчают даже. Но это к слову.

Меня, собственно, заставило задуматься одно-единственное слово, которым Лотман описывает (в том числе) общегосударственные выгоды от перевода Академии МВД со всеми преподами и курсантами в Нарву. Это слово для нашей страны – волшебное. Его у нас любят, хотя, к сожалению, любят больше, чем сам процесс.

Это слово «демография».

Каким боком, каким, не побоюсь этот слова, местом Академия МВД поднимет нарвскую демографию?

Правильно ли я понимаю мысль Михаила Юрьевича: курсанты Академии в свободное от учебы время непременно будут соединять пусть не судьбы, но хотя бы сердца с нарвскими девушками, отчего через девять месяцев у этих девушек массово народятся демографические подарки Эстонской Республике?

Ну да, «дело молодое». Но тут есть одна загвоздка. А именно: девушки в Нарве по преимуществу русские. Между тем, кто бы в кого первый ни влюбился, исторически и культурно мы пока еще стоим на том, что мужчина ухаживает за женщиной значительно усерднее, чем она за ним (разумеется, парадигма меняется, но не так уж быстро). В процессе ухаживания мужчина всегда идет на жертвы. Он, более того, сам желает приносить эти жертвы на алтарь любви.

И если мужчина и женщины разноязыки, а эта ситуация с большой вероятностью будет иметь место в Нарве, несложно представить себе, на каком именно языке станут общаться между собой эстонский курсант и русская нарвитянка. Правда, ребенок у них вырастет, надо думать, все-таки двуязычным. (Конечно, если они поженятся.) И если это для наших правителей вообще и для IRL в частности – годный демографический результат, тогда да, переезд Академии в Нарву в демографическом плане оправдает себя.

...Если серьезно, я очень надеюсь на то, что аргумент насчет улучшения демографии при обсуждении планов переезда Академии МВД никогда не звучал, по той простой причине, что устраивать такие социально-сексуальные эксперименты – это как-то цинично. По крайней мере, я так думаю. Попробуйте меня переубедить.

И вообще, демография – важная штука, но для продолжения рода совсем не нужно переводить в Нарву Академию МВД; как говорил герой фильма «Тот самый Мюнхгаузен», «для продолжения рода нужно совсем другое».

А эмвэдэшным курсантам и нарвским девушкам – совет да любовь. И детишек побольше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАакадемия мвднарва
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