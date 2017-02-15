Новое офисное здание построят на месте многократно горевшего магазина

Там стоял когда-то странный деревянный полутораэтажный домишко. Внизу находился продуктовый магазинчик, а наверху, если не изменяет память, жили люди. Потом он сгорел, останки дома снесли, а небольшой пустырь оставался пустырем в течение нескольких лет. В январе там началось строительство.

Здесь, на Нарвском шоссе, 116, к концу года вырастет офисное здание по проекту архитектора Хейки Тараса из бюро Pilter ja Taras. Девелопер проекта - фирма Kadri Legend, а строитель - Seriakol OÜ.

Это будет здание с одним подземным этажом и четырьмя наземными, с высокими трехметровыми потолками и своеобразными окнами высотой 2,6 m. Технически оно будет, естественно, современным – с водяным отоплением в полу, с рекуперационной системой отопления и прочими модными наворотами.

Что касается того, как впишется современное здание в кадриоргский пейзаж, то, наверное, неплохо: рядом тоже дома из стекла и бетона. Новое здание будет отделано национальным эстонским камнем – доломитом.

«Строящийся дом отлично расположен: рядом с парком, морским променадом, улицами Пирита и Нарвским шоссе. Высокие потолки и большие окна делают помещения особенно светлыми, а система умного дома создаст в офисных помещениях отлично подходящий для плодотворной деятельности микроклимат», - прокомментировал проект маклер Arco Vara, специализирующийся на продаже коммерческих объектов Каарел Паап.