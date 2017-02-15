Медработники добились повышения зарплат без заключения коллективного договора

Сегодня, 16 февраля, союзы работников здравоохранения и работодателей заключили предварительное соглашение, чтобы подтвердить, что у сторон нет разногласий по вопросу зарплат, сообщил Союз врачей. Чтобы соглашение стало действительным, необходимо одобрение Больничной кассы.

Соглашение не означает, что стороны заключают коллективный договор. «Поскольку по-прежнему отсутствуют государственные гарантии, то коллективный договор остается неподписанным»,- сказала BNS генсек Союза семейных врачей Эстонии Катрин Рехемаа.

«Все прошло относительно быстро. Мы отложили повышение зарплат с начала года до 1 апреля. Соответствующие деньги в Больничной кассе забронированы. Завтра состоится заседание совета Больничной кассы, который должен решить, изменится ли с 1 апреля прейскурант и если да, то каким образом. В том числе и зарплаты», - сказала Рехемаа.

«Поскольку министр намекнул в СМИ, что если коллективный договор не подписан, то у совета Больничной кассы как бы и нет оснований для вынесения решения, то теперь надеемся, это достаточные основания продемонстрировать, что по этим параметрам в действительности мы уже договорились»,- подчеркнула Рехемаа.

«Нам не дали ни четких ответов, ни подтверждений. Если завтра Больничная касса не учтет наши договоренности, это будет означать то, что нам все время просто заговаривали зубы. Не были готовы вложить эти деньги и в выполнение коллективного договора»,- полагает Рехемаа.

В начале февраля госпримиритель принял решение прекратить производство по переговорам с участием Союза врачей Эстонии, Профсоюза работников здравоохранения Эстонии, Союза медсестер, Союза больниц Эстонии, Союза скорой помощи Эстонии и Союза семейных врачей Эстонии.