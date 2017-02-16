Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

НАТО усилит присутствие сил альянса в Черном море и будет сочетать диалог с РФ с "надежным сдерживанием"1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

НАТО усилит присутствие военного контингента альянса в Черном море, но оно будет носить оборонительный характер. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 16 февраля, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы увеличим присутствие в Черном море, но это будет оборонительное присутствие, и ни в коем случае оно не будет направлено на провоцирование каких-либо конфликтов или эскалацию напряженности - это один из элементов в увеличении оборонной силы НАТО и сдерживания в условиях сложной обстановки в плане безопасности, в том числе в Черноморском регионе", - сказал генсек альянса. Он заверил, что все действия альянса будут соответствовать международным обязательствам и конвенции Монтре.

По словам Столтенберга, совместные действия сил стран НАТО в Черном море стали одной из тем встречи на уровне министров обороны стран альянса. В частности, участники переговоров договорились об укреплении сотрудничества на базе развертываемой в Румынии бригады, в которую войдут представители восьми государств НАТО. Еще пять государств выделят наземные и воздушные силы для этого подразделения.

Напомним, об усилении военного присутствия НАТО в регионе было объявлено на встрече министров обороны стран НАТО прошлым летом. Тогда члены альянса договорились о создании штабных структур бригады сил оперативного реагирования альянса, развертываемой в Румынии Также было принято решение о размещении в странах Прибалтики батальонов повышенной готовности.

Комментируя в четверг ситуацию в Грузии, генсек остановился на отношениях НАТО и РФ. Североатлантический альянс озабочен "углублением отношений РФ с абхазским и юго-осетинским регионами Грузии", сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Комиссии НАТО-Грузия. В то же время он призвал к терпению в отношениях с Россией, передает ТАСС. "Сегодня нам необходимо стратегическое терпение, которое сослужило нам хорошую службу в годы холодной войны", - сказал генсек альянса.

Йенс Столтенберг также заверил, что альянс будет работать над продолжением диалога с Россией. Он отметил, что НАТО не хочет изолировать Россию, не хочет новой холодной войны, стремится к налаживанию более конструктивных отношений с Москвой и будет продолжать это делать. "Но, конечно, наш диалог с Россией должен строиться на некоторых основных принципах, уважении к территориальной целостности всех стран, государств Европы, включая Украину и, конечно, мы должны сочетать диалог с надежным сдерживанием", - подчеркнул генсек. По его словам, такой подход работал в отношении Советского Союза в период холодной войны, и эта стратегия правильная в случае с Россией в нынешних условиях.

Напомним, в начале февраля в Черном море стартовали военно-морские учения НАТО "Морской щит-2017". 7 февраля учения перешли в активную фазу. В учениях приняли участие силы восьми стран альянса - Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании, а также 2,8 тыс. военнослужащих Украины.

Комментируя ранее "Интерфаксу" намерения альянса по усилению военного присутствия в Черном море, постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что все эти планы "внимательно анализируются под углом обеспечения законных интересов безопасности России и выбора оптимального военно-политического ответа на изменение ситуации в области безопасности".

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 февраля, выступая на коллегии ФСБ, напомнил, что на саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока, отметил глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля. "Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию", - констатировал Путин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАнатороссиястолтенбергсша
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
сотрудничество под угрозой?
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Рейтинги партий
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
18:40
Названа дата следующей презентации Apple
18:31
Александр Шепс: как с помощью свечей приманить удачу, деньги и любовь
18:30
Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец
18:16
Вакра: национальная политика Партии реформ началась с переноса Бронзового солдата и продолжается до сих пор
18:08
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену
18:04
Эстония намерена к 2050 году снизить выбросы СО2 на 80%
17:50
Президент Кальюлайд присвоила полковнику Мартину Херему звание бригадного генерала
17:45
СМИ назвали имя нового избранника Ольги Бузовой
17:44
НАТО усилит присутствие сил альянса в Черном море и будет сочетать диалог с РФ с "надежным сдерживанием" (1)
17:30
Ваш секс не будет потрясающим без этих трех вещей
17:27
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка (2)
17:05
Аркадий Укупник живет в гараже из-за жены
17:03
Медработники добились повышения зарплат без заключения коллективного договора
16:53
НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы
16:40
«Евровидение-2017»: Украина получила предупреждение от Европейского вещательного союза
16:31
Смотри: 31-летняя модель оголила грудь ради съемки в журнале
16:30
Новое офисное здание построят на месте многократно горевшего магазина
16:29
Реплика. Девять месяцев Академии МВД, или Курсант, ты парень хоть куда!
16:21
Власти Турции заверили туристов в безопасности
16:20
Леонида Слуцкого обязали публично извиниться перед футбольными арбитрами
Все новости
LimonЦеликом
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

СМИ назвали имя нового избранника Ольги Бузовой

СМИ назвали имя нового избранника Ольги Бузовой

18:31
Александр Шепс: как с помощью свечей приманить удачу, деньги и любовь
18:08
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену
17:30
Ваш секс не будет потрясающим без этих трех вещей
17:05
Аркадий Укупник живет в гараже из-за жены
KrasotkaЦеликом
Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес

Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес

Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Найден «калорийный» ключ к омоложению

Найден «калорийный» ключ к омоложению

16:12
Неожиданно: десять вещей, которым не место в доме у женщины
14:52
Глубокое декольте и рюши: какие купальники будут в моде в следующем сезоне
14:26
Рецепт: очень оригинальная закуска для любой вечеринки
13:39
За какие отношения не стоит цепляться: мнение психолога
SportsЦеликом
Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец

Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец

Леонида Слуцкого обязали публично извиниться перед футбольными арбитрами

Леонида Слуцкого обязали публично извиниться перед футбольными арбитрами

Уроженец Нарвы Валерий Карпин нашел работу, но не тренером

Уроженец Нарвы Валерий Карпин нашел работу, но не тренером

14:16
Чемпионат мира по футболу 2026 года могут принять сразу четыре страны
ВпрокЦеликом
В Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

В Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

Полезно знать: поможет ли быстрая подача декларации раньше вернуть подоходный налог?

Полезно знать: поможет ли быстрая подача декларации раньше вернуть подоходный налог?

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку (7)

15. фев
Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!
Погода
НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

Галерея: в Силламяэ спасали оказавшуюся на морской льдине косулю

Галерея: в Силламяэ спасали оказавшуюся на морской льдине косулю

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка

В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка (2)

Ночь разбитых носов: у популярного паба в Раквере произошла массовая драка

Ночь разбитых носов: у популярного паба в Раквере произошла массовая драка

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык

Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык (1)

Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать!

Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать! (15)

Культура
Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

"Бред вдвоем" в Русском театре

Самые читаемые
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(2)
Родители в панике: в детских садах массовое пищевое отравление?
Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать!(15)
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас
Порошенко сообщил, как именно Украина вернет Донбасс(3)
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(63)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(33)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 16.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees