Эстония намерена к 2050 году снизить выбросы СО2 на 80%

Основное внимание в проекте уделяется снижению выбросов парниковых газов и сдерживанию климатических изменений, связанных с энергетикой, промышленностью, сельским хозяйством и лесоводством, пишет rus.err.ee.

Долгосрочная цель Эстонии – перейти на экономику с низкими выбросами углекислого газа, то есть экономика и энергетика постепенно будут реорганизованы и станут более эффективными с точки зрения затрат ресурсов, производительности и экологичности.

К 2050 году Эстония планирует снизить выбросы парниковых газов почти на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. Оценка влияния показала, что эта цель достижима и действительно окажет положительное влияние на экономику и энергетическую безопасность.