Вакра: национальная политика Партии реформ началась с переноса Бронзового солдата и продолжается до сих пор

Мне это напомнило, как когда-то сияла партия Республика, которая тоже выбрала путь «добровольной оппозиции», а затем просто исчезла с политической арены. Народ не ждет ни от одной политической силы «отсиживания» в оппозиции, наоборот, каждая партия должна хотеть быть у власти, чтобы отстаивать интересы своих избирателей. Как же еще исполнять обещания, данные своему электорату?

Кажется, похожее отношение у Певкура и к муниципальным выборам в Таллинне. Назначение Кристена Михала кандидатом в мэры столицы означает, что реформисты не раскроют весь свой потенциал в Таллинне, а значит, и не достигнут хорошего результата. Гораздо ближе к победе их привела бы яркая, с незапятнанной репутацией Кая Каллас. По всей видимости, она бы стала единственной женщиной среди кандидатов на пост мэра столицы в этом году. Вот это был бы красивый ход!

Что же касается реплики Певкура в адрес соцдемов, то на самом деле, именно Партия реформ была все эти годы генератором классового общества и классовой ненависти. То, что социальные вопросы оставались без внимания, было выгодно центристам и Эдгару Сависаару, который объединил всех тех, кто неожиданно стал жертвой свободной рыночной экономики. Соцдемы же, наоборот, всегда занимались продвижением социальных ценностей, образования и здоровья. Прежде чем искать виновных в создании классового общества, Певкуру не мешало бы сначала в зеркало посмотреть. Особенно теперь, когда его однопартийцы обвиняют социал-демократов в том, что у 75% трудящихся со следующего года останется на руках больше денег, а богатые потеряют всего пару десятков евро в месяц. Пренебрежительное отношение реформистов к усердному рабочему населению (только из-за того, что они зарабатывают меньше средней зарплаты!) просто ужасает.

Сегодня Партия реформ уже давно не партия экономики, чему раньше, действительно, можно было позавидовать. Увы, этой монополии не стало, как только Сийм Каллас уехал в Брюссель. Ансип вел в партии национальную политику, которая началась с переноса Бронзового солдата и продолжается до сих пор. Партия реформ превратилась национально-популистскую партию, которая пытается достучаться до разных групп избирателей среди эстонцев, но по существу их политика пуста. Есть причины предположить, что Кристен Михал и Партия реформ пойдут и на осенние выборы с темой национализма и противопоставления русских и эстонцев, вместо того чтобы предложить позитивную программу по обновлению Таллинна.