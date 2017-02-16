Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец

Это золотая медаль стала первой для представителей звездно-полосатой команды на первенствах планеты. Ранее американцы в индивидуальных гонках дважды выигрывали серебро.

Серебряную медаль состязаний в Хохфильцене завоевал представитель Чехии Ондржей Моравец, уступивший победителю 3,3 секунды. Оба призера отстреляли точно. Замкнул тройку француз Мартен Фуркад, допустивший два промаха на стрельбище и отставший от Бэйли на 21,2 секунды.

Россиянин Антон Шипулин дважды промахнулся на первом рубеже и показал седьмой результат (+43,9 сек).

"В индивидуальной гонке именно стрельба главный компонент - и я с ним сегодня не справился. Что касается хода, то мы с тренером действительно неплохо подвелись к чемпионату мира. Лыжи тоже ехали здорово. Но стрельба не получилась, а на чемпионате мира таких ошибок не прощают", - цитирует Антона "Спорт-Экспресс".

Алексей Волков (+ 1.28,7; 1) стал 11-м, Евгений Гараничев (+ 2.33,7; 3) - 20-м, а Александр Логинов (+ 7.27,6; 7) - 72-м.