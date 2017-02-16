Названа дата следующей презентации Apple

Компания Apple заказала у Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей для iPhone, который будет представлен в 2017 году. Сумма контракта составила пять триллионов корейских вон (4,3 миллиарда долларов), пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Investor.

Владельцы матовых iPhone 7 и iPhone 7 Plus столкнулись с неприятной проблемой

Сразу после релиза iPhone 7 и iPhone 7 Plus в сети стала появляться информация о том, что новый смартфон в глянцевом черном цвете активно собирает отпечатки пальцев и царапины. Однако теперь стало известно, что и матовая черная "семерка" не отличается особой прочностью покрытия.

Видео: LG представила смарт-часы Watch Style и Sport

Южнокорейская компания LG официально представила часы Watch Style и Watch Sport, которые являются первыми устройствами на рынке, по умолчанию работающими на базе OC Android Wear 2.0, сообщает Phone Arena.

Видео: дизайнер показал концепт iPhone 8 c безрамочным экраном

Бразильский дизайнер Тадеу Брандао опубликовал на видеохостинге YouTube небольшое видео, на котором изображен концепт нового смартфона Apple с очень узкими рамками дисплея и дополнительной сенсорной панелью.

Apple обошла Samsung на мировом рынке смартфонов

Аналитическая компания Strategy Analytics обнародовала данные о состоянии рынка смартфонов по итогам IV квартала 2016 года, согласно которым Samsung уступила Apple звание лидера рынка.

Apple готовится преподнести неприятный сюрприз обладателям старых устройств

В конце 2013 года компания Apple призвала разработчиков к выпуску 64-битных приложений, так как начиная с iPhone 5S, все устройства производителя стали оснащаться 64-разрядными процессорами.

Фото: новая «пятерка» BMW стала универсалом

Компания BMW официально представила универсал 5-Series следующего поколения. Продажи модели стартуют летом. Стоимость новинки пока неизвестна.

Apple прекращает подписывать iOS 10.2

После релиза iOS 10.2.1 и первой бета-версии iOS 10.3 компания Apple перестала подписывать iOS 10.2, что означает отсутствие возможности отката до вышеупомянутой сборки.

Apple лишает пользователей возможности проверки iPhone на кражу

При покупке подержанного iPhone пользователи зачастую проверяют его по IMEI или серийному номеру на отсутствие блокировки устройства на сайте iCloud. Это простой и быстрый способ убедиться, что вас не пытаются обмануть и что перед вами не краденный iPhone.

Apple выпустила полезные обновления для своих устройств

После выпуска огромного числа бета-версий компания Apple обновила все свои операционные системы. В ночь с 23 на 24 января пользователям стали доступны для загрузки iOS 10.2.1, macOS 10.12.3, watchOS 3.1.3 и tvOS 10.1.1.

Аналитики считают, что у нового iPhone могут появиться необычные функции

Известный аналитик Мин-Чи Куо рассказал некоторые детали технологий, которые могут дебютировать в следующих поколениях iPhone от Apple. По его словам, компания разрабатывает безрамочный сканер отпечатков пальцев Touch ID, который можно будет разместить не под стеклом, как предполагалось ранее, а под OLED-панелью.

Со второй попытки Apple MacBook Pro получил долгожданную рекомендацию от известного издания

Ранее на этой неделе представители издания Consumer Reports объявили, что они все же проведут повторное тестирование представленных осенью прошлого года ноутбуков MacBook Pro, хотя изначально они и не планировали этого делать.

Блогер опубликовал видео с двумя прототипами первого iPhone

Известный блогер Сонни Диксон, регулярно публикующий информацию о различных устройствах Apple, разместил на своем YouTube-канале небольшой ролик, демонстрирующий два рабочих прототипа первого поколения смартфона iPhone, который на днях отметил 10-летний юбилей со дня презентации.

Фото и видео: владельцы старых MacBook Pro находят в корпусе ноутбука странные предметы

Компания Apple славится тем, что уделяет много внимания не только тому, как устройства выглядят снаружи, но и дизайну их "внутренностей". Поэтому весьма неожиданно было узнать, что внутри "яблочных" ноутбуков пользователи находят монеты.

Вопрос читателя: можно ли следить за ребенком с помощью GPS-устройств?

Умные устройства знают практически всё, труда для них не составит определить и местонахождение человека. По закону слежка за людьми в Эстонии запрещена, другое дело, если речь идет о безопасности детей. Магазины электроники предлагают родителям различные гаджеты, а мобильные операторы – соответствующие услуги.​

Фитнес-браслеты Samsung получили поддержку iOS

Южнокорейская компания Samsung объявила о появлении в смарт-часах Gear S3, Gear S2, а также в фитнес-браслете Gear Fit2 долгожданной многими пользователями поддержки синхронизации со смартфонами Apple.

Приложение LinkedIn изчезло из магазинов приложений Apple и Google в России

Приложение заблокированной в России американской соцсети для установления деловых связей и поиска работы LinkedIn исчезло из российской версии магазинов приложений AppStore или Google Play для пользователей смартфонов.

Huawei выпустит телефоны с искусственным интеллектом

Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei планирует создать принципиально новый гаджет с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа, цитируя главу коммерческого подразделения корпорации Ричарда Юй, пишет ТАСС.

Sony и LG воплощают в жизнь технологии из старых патентов Apple

Два года назад стало известно о патенте Apple на использование дисплея со встроенными динамиками в фирменных устройствах. Заявка была подана в 2012 году, и длительное время описанные в ней технологии казались пришельцами из будущего. Тем не менее уже в этом году на выставке CES 2017 компании Sony и LG представили рабочие прототипы телевизоров на базе OLED-панелей со встроенными динамиками, что может послужить серьезным прорывом в сфере аудио.

Печальные фото: как выглядит iPhone 7 Plus Jet Black через три месяца использования без чехла

Пользователь сайта Reddit под ником Robhue три месяца назад приобрел новый смартфон Apple iPhone 7 Plus в глянцевом черном корпусе Jet Black.

Вместе со смартфоном Galaxy S8 Samsung может выпустить беспроводные наушники

Вместе с флагманским смартфоном Galaxy S8 компания Samsung может презентовать фирменные беспроводные наушники, напоминающие недавно вышедшие на рынок наушники Apple AirPods, сообщает SamMobile со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Эксперты: OLED-телевизоры захватят 68% рынка в течение трех лет

Ассоциация развития индустрии фотоники опубликовала отчет, согласно которому мировые закупки OLED-панелей стремительно растут.

В Samsung Galaxy S8 появится голосовой помощник Bixby

В ноябре этого года стало известно, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S8, презентация которого должна состояться весной будущего года, получит собственного голосового помощника, работающего на базе технологий стартапа Viv, купленного Samsung в начале октября.

Apple может выпустить iPhone, которого от компании никто не ждет

В Сети продолжают появляться все новые слухи о характеристиках будущих смартфонов iPhone, которые компания Apple должна представить осенью будущего года.

И года не прошло: в Pokemon GO теперь можно поиграть на Apple Watch

На прошлой неделе в сети появились слухи о том, что компания Niantic приостановила разработку популярной мобильной игры Pokemon GO для смарт-часов Apple Watch, но разработчики эту информацию опровергли и заявили, что ждать выхода игры осталось совсем недолго.

Nokia решила препонести Apple неприятный сюрприз

Финская компания Nokia, занимающаяся производством телекоммуникационного оборудования, подала иски о нарушении патентов против компании Apple в суды ФРГ и США.

Apple начала продажу беспроводных наушников AirPods: цена кусается

Компания Apple 13 декабря выпустила на рынок беспроводные наушники AirPods, представленные в сентябре этого года вместе со смартфонами iPhone 7 и 7 Plus. Сообщение о выходе наушников на рынок было опубликовано на сайте Apple.

Apple iPhone 7 стал самым популярным смартфоном по поисковым запросам в Google

Компания Google продолжает подводить итоги уходящего 2016 года. Ранее уже были объявлены лучшие мобильные приложения для Android в Google Play и самые популярные игровые трейлеры на YouTube.

Фото: в продажу поступит iPhone 7, посвященный Владимиру Путину

Компания Caviar известна во всем мире благодаря невероятно дорогим эксклюзивным версиям Apple iPhone с украшениями из драгоценным камней, золота, натуральной кожи и бриллиантов. Компания регулярно выпускает новинки сверхмалыми тиражами, посвященные разным политическим деятелям, событиям и странам.

СМИ: iPhone 8 будут оснащаться изогнутыми OLED-дисплеями

Выход очередного поколения смартфонов iPhone, который по традиции должен состояться осенью будущего года, продолжает обрастать все новыми слухами о характеристиках новых устройств Apple.

Пользователи жалуются на новые Apple MacBook Pro

В конце октября компания Apple обновила ноутбуки серии Pro. Устройства уже поступили в продажу, и многие пользователи, купившие новый MacBook Pro (2016), заявили, что продолжительность "жизни" аккумулятора у этой модели оказалась значительно меньшей, чем они ожидали.

Apple предлагает быстрый способ узнать о необходимости замены аккумулятора в iPhone

В ноябре стало известно, что Apple бесплатно заменит аккумуляторы в iPhone 6S, подверженных проблеме самопроизвольного выключения.

Видео: в США представлен первый в мире водородный грузовик

Американская компания Nikola Motor Company провела в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) презентацию первого в мире водородного грузовика Nikola One. Серийное производство машины планируется начать в 2020 году.

Apple сокращает производство iPhone 7

Компания Apple начала сокращать заказы на производство смартфонов iPhone 7 в связи с заметным снижением спроса на них, пишет DigiTimes со ссылкой на источники среди тайваньских поставщиков Apple.

Эксперты разобрали новый MacBook Pro: увиденное повергло их в шок

Представленные несколько недель назад ноутбуки MacBook Pro вызвали достаточно бурную реакцию у пользователей. Компания Apple убрала все стандартные разъемы, оставив только четыре USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход.

СМИ: Apple выпустит сразу три iPhone 8

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо отметил, что в 2017 году компания Apple выпустит сразу три версии iPhone 8. Одна из них получит OLED-экран, передает rus.tvnet.lv со ссылкой на 9to5Mac.

Ни за что не угадаете, какая функция может появиться у наушников Apple AirPods

Компания Apple еще в 2014 году получила патент на наушники, фиксирующие биометрические данные, тем самым заявив о своем намерении полноценно выйти на рынок фитнес-устройств.