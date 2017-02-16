Тиллерсон: США готовы работать с Россией в случае выполнения минских договоренностей

«США рассмотрят возможность сотрудничества с Россией в случае, если мы найдем сферы для практического взаимодействия, полезного для народа Америки», - сказал Рекс Тиллерсон, подводя итоги своей первой встречи с Сергеем Лавровым.

«Там, где мы не будем смотреть друг другу в глаза, США и их союзники продолжат отстаивать свои интересы и ценности и интересы и ценности своих союзников», - сказал Тиллерсон в ходе саммита большой двадцатки на уровне министров иностранных дел.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву соблюдать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, передают западные СМИ.

"Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность Минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия на Украине", - приводят СМИ слова Тиллерсона по окончании встречи с российским коллегой.

Вмешательство России в дела Украины и ее решение в 2014 году аннексировать Крымский полуостров, принадлежащий Украине, привели к сильному охлаждению отношений Запада с Москвой за все время после холодной войны.

Лавров перед началом встречи сообщил, что намерен обсудить с Тиллерсоном ряд вопросов, в том числе, «обсудить и определить параметры предстоящей им работы».

США пока не готовы к военному сотрудничеству с РФ, а только к политическому. Об этом заявил в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе.

"То, что мы будем делать сейчас, это политически взаимодействовать. США в настоящее время не в той позиции, чтобы сотрудничать с Россией на военном уровне", - сказал он.

По его словам, сначала лидеры США и РФ будут взаимодействовать для налаживания диалога. "Наши политические лидеры будут взаимодействовать и пытаться искать общую позицию, путь вперед, при котором Россия, выполняя свои обязательства, вернется к сотрудничеству с НАТО", - указал он.

В то же время, в Баку 16 февраля проходит встреча главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на Пентагон, речь идет о новых "агрессивных военных маневрах России" и последних сообщениях о контактах российской разведки с помощниками Дональда Трампа во время его президентской кампании.

США заморозили двусторонние военные связи с Россией весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и аннексией Крыма.

Последний раз начальник Генштаба России и председатель Объединённого комитета начальников штабов США встречались в конце января 2014 года в Брюсселе в рамках заседания двусторонней рабочей группы по военному сотрудничеству.