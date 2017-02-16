МВД: у Эстонии возникают проблемы при приеме беженцев

Пресс-служба МВД в четверг напомнила, что в течение февраля в Эстонию в рамках программы распределения беженцев по странам Европейского союза были доставлены четыре семьи, две из них из Турции. Это всего лишь второй случай, когда в Эстонию доставляют военных беженцев с территории Турции.

В августе прошлого года в рамках программы распределения беженцев в Эстонию были доставлены две семьи из Сирии, которые до того находились на территории Турции. После этого распределение беженцев из Турции в Эстонию прекратилось. Тогдашний министр внутренних дел Ханно Певкур обосновал это тем, что после попытки государственного переворота Турция не выпускала людей из страны.

Ни одного военного беженца до сего времени не прибыло в Эстонию из Италии.

«Когда мы начнем принимать людей из Италии, сейчас прогнозировать трудно. Со своей стороны мы сделали все для того, чтобы получить разрешение на проведение там интервью», - пояснил пресс-секретарь МВД. Он отметил, что данную тему представители Эстонии обсуждали с послом Италии в Эстонии. Министр внутренних дел Эстонии на состоявшейся на Мальте встрече также выразил желание получить разрешение на проведение интервью с размещенными в Италии военными беженцами.

В феврале в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли четыре семьи военных беженцев из Сирии — две семьи прибыли в Эстонию из Греции, а две — из Турции, сообщается на сайте правительства.

Две семьи состоят из четырех человек, а две — из пяти.

Все семьи состоят из родителей и детей. Одну семью поселили в Таллинне, одну в Раквере, а две в Тарту.

В январе в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли две семьи военных беженцев из Сирии, обе поступили в Эстонию из Греции. В одной из семей семь человек, а во второй пять. Семью из двух родителей и пяти детей поселили в Тарту, а семью из двух родителей и трех детей — в Пылва.

На данный момент Эстония приняла в рамках европейской миграционной программы 107 военных беженцев.

У Греции в рамках квоты принято 87 беженцев, а у Турции 20. По достигнутому в ЕС соглашению квота Эстонии на два года составляет 550 военных беженцев. Беженцев распределяют внутри ЕС, на данный момент из Греции, а переселяют из-за границ ЕС, на данный момент — из Турции.