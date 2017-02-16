Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

СМИ: на юге Пакистана взорвана мечеть, погибло более 70 человек

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

По меньшей мере 72 человека погибли, еще 200 пострадали в результате теракта в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана.

Среди погибших 12 женщин и 10 детей, сообщает местный телеканал Samaa TV.

Взрыв произошел в суфийской (суфизм - эзотерическое учение ислама) мечети Лал Шахбаза Каландара (знаменитый суфийский философ и поэт XII - XIII вв.) во время проведения одного из ритуалов, сообщает ТАСС.

По предварительной версии полиции, террорист привел в действие взрывное устройство в части мечети, отведенной для женщин.

Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку именно по четвергам туда приходят много молящихся.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ)? сообщает Reuters.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпакистан
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
сотрудничество под угрозой?
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
19:57
Bloomberg: Кремль дал команду государственным СМИ прекратить "хвалить Трампа"
19:42
СМИ: на юге Пакистана взорвана мечеть, погибло более 70 человек
19:38
МВД: у Эстонии возникают проблемы при приеме беженцев
19:30
Поезд Тарту - Таллинн задерживается почти на час
19:15
Тиллерсон: США готовы работать с Россией в случае выполнения минских договоренностей
18:58
Хансо: Россия хочет действовать по принципу «разделяй и властвуй» (2)
18:50
Фанаты спорят из-за очередного постельного фото Анастасии Волочковой
18:47
Галерея: в Эстонию прибыла сборная Норвегии во главе с Марит Бьорген
18:40
Названа дата следующей презентации Apple
18:31
Александр Шепс: как с помощью свечей приманить удачу, деньги и любовь
18:30
Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец
18:16
Вакра: национальная политика Партии реформ началась с переноса Бронзового солдата и продолжается до сих пор
18:08
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену (1)
18:04
Эстония намерена к 2050 году снизить выбросы СО2 на 80% (1)
17:50
Президент Кальюлайд присвоила полковнику Мартину Херему звание бригадного генерала (1)
17:45
СМИ назвали имя нового избранника Ольги Бузовой
17:44
НАТО усилит присутствие сил альянса в Черном море и будет сочетать диалог с РФ с "надежным сдерживанием" (3)
17:30
Ваш секс не будет потрясающим без этих трех вещей
17:27
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка (10)
17:05
Аркадий Укупник живет в гараже из-за жены
Все новости
LimonЦеликом
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Александр Шепс: как с помощью свечей приманить удачу, деньги и любовь

Александр Шепс: как с помощью свечей приманить удачу, деньги и любовь

18:50
Фанаты спорят из-за очередного постельного фото Анастасии Волочковой
18:08
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену (1)
17:45
СМИ назвали имя нового избранника Ольги Бузовой
17:30
Ваш секс не будет потрясающим без этих трех вещей
KrasotkaЦеликом
Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес

Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес

Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО (1)

Найден «калорийный» ключ к омоложению

Найден «калорийный» ключ к омоложению (1)

16:12
Неожиданно: десять вещей, которым не место в доме у женщины
14:52
Глубокое декольте и рюши: какие купальники будут в моде в следующем сезоне
14:26
Рецепт: очень оригинальная закуска для любой вечеринки
13:39
За какие отношения не стоит цепляться: мнение психолога
SportsЦеликом
Галерея: в Эстонию прибыла сборная Норвегии во главе с Марит Бьорген

Галерея: в Эстонию прибыла сборная Норвегии во главе с Марит Бьорген

Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец

Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец

Леонида Слуцкого обязали публично извиниться перед футбольными арбитрами

Леонида Слуцкого обязали публично извиниться перед футбольными арбитрами

14:24
Уроженец Нарвы Валерий Карпин нашел работу, но не тренером
ВпрокЦеликом
Поезд Тарту - Таллинн задерживается почти на час

Поезд Тарту - Таллинн задерживается почти на час

В Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

В Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

Полезно знать: поможет ли быстрая подача декларации раньше вернуть подоходный налог?

Полезно знать: поможет ли быстрая подача декларации раньше вернуть подоходный налог?

15. фев
У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку (7)
Погода
НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

Галерея: в Силламяэ спасали оказавшуюся на морской льдине косулю

Галерея: в Силламяэ спасали оказавшуюся на морской льдине косулю

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка

В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка (10)

Ночь разбитых носов: у популярного паба в Раквере произошла массовая драка

Ночь разбитых носов: у популярного паба в Раквере произошла массовая драка

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык

Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык (1)

Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать!

Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать! (15)

Культура
Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

"Бред вдвоем" в Русском театре

Самые читаемые
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(10)
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену(1)
Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать!(15)
Ночь разбитых носов: у популярного паба в Раквере произошла массовая драка
Индрек Нейвельт: Rail Baltic – это ловушка, лучше пустить прямой поезд до Петербурга(8)
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(63)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(33)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 16.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees