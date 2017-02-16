СМИ: на юге Пакистана взорвана мечеть, погибло более 70 человек

Среди погибших 12 женщин и 10 детей, сообщает местный телеканал Samaa TV.

Взрыв произошел в суфийской (суфизм - эзотерическое учение ислама) мечети Лал Шахбаза Каландара (знаменитый суфийский философ и поэт XII - XIII вв.) во время проведения одного из ритуалов, сообщает ТАСС.

По предварительной версии полиции, террорист привел в действие взрывное устройство в части мечети, отведенной для женщин.

Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку именно по четвергам туда приходят много молящихся.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ)? сообщает Reuters.