Так, Bloomberg со ссылкой на собственные источники говорит о том, что Кремль дал указание государственным СМИ меньше внимания уделять Дональду Трампу. Это распоряжение, существование которого агентству подтвердили сразу три человека, отражает растущее беспокойство среди высокопоставленных российских чиновников по поводу того, что отношение США к России не становится более дружественным.

Как утверждается, в администрации Владимира Путина обосновывают это распоряжение тем, что российские зрители больше не находят репортажи о смене власти в Соединенных Штатах интересными. Кроме того, Кремль предпочел бы не рекламировать некоторые идеи Трампа, например его обещание "осушить болото", то есть избавить Вашингтон от коррупции и лоббизма.

"Они не будут лить на Трампа ведра критики, просто перестанут говорить о нем много. Теперь судьба российско-американских отношений гораздо менее предсказуема, чем это было всего несколько недель назад", - отметил в комментарии Bloomberg политический обозреватель телеканала "Дождь" Константин фон Эггерт.

В своей колонке для DW публицист говорит о том, что по крайней мере холдинг ВГТРК, в который входит канал "Россия", получил указание "сверху", которое сводится к короткой фразе - "Трампа больше нет".

Фон Эггерт утверждает, что теперь прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что они всегда уверяли, что никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет, а ведущие "внезапно" потеряют интерес к американской тематике.

О том, что настроения в Москве переходят от ликования к смятению, пишет и Financial Times .

Это также должно быть важным уроком для российских властей, которые, возможно, хотели бы повлиять на выборы во Франции и Германии, вдохновившись своим успехом в США, переводит статью FT Русская служба Би-би-си . Такие действия могут привести к результатам, противоположным желаемым.

Поддержка, которую Кремль оказывает экстремистам, популистам и евроскептикам, вписывается в попытки Москвы подорвать единство ЕС и тем самым добиться отмены наложенных на Россию санкций. Но придя к власти, подобные политики могут вести себя совсем не так, как того хотела бы Россия. Более того, если общественное мнение придет к выводу, что политический лидер пришел к власти благодаря помощи Москвы, в особенности если этот лидер постоянно заявляет о необходимости укрепить суверенность своей страны, то подобная помощь может оказаться контрпродуктивной, считает FT.

Немецкая Frankfurter Allgemeine констатирует, что "российско-американский медовый месяц закончился, так и не успев начаться по-настоящему".