Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

EKRE: введение фиксированной платы за электричество усугубит экономическое положение десятков тысяч людей

BNS
BNS
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Введение фиксированной платы за электроэнергию ухудшит экономическое положение по меньшей мере 80 000 жителей Эстонии и нанесет очередной удар по селянам, утверждает заместитель фракции оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу Хенн Пыллуаас.

По словам Пыллуааса, за введением фиксированной платы за электричество кроется желание правительства закрепить за собой приток дивидендов от концерна Eesti Energia, сообщила BNS пресс-служба партии. «По сути дела это напоминает давнюю попытку ввести плату за амперы, которая не способствует экономному потреблению электроэнергии, но при этом позволяет концерну Eesti Energia получать доход за товар, который в действительности не потребляется», - сказал Пыллуаас.

«Следует иметь ввиду, что потребитель уже оплатил расходы, связанные с присоединением к сетям и что к цене электричества уже добавлен и налог с оборота, акциз и высокие ставки платы за энергию из восстанавливающихся источников. Многие потребители сами оплатили установленные линии электропередачи и в этой плате содержится также плата за обслуживание линий, а также прибыль», - отметил он.

Пыллуаас обратил внимание на то, что в Эстонии много хуторов, которые сохраняют для последующих поколений, а также десятки тысяч дач, на которых люди пользуются электричеством только пару месяцев в году. «Всем им придется ежемесячно платить за товар, который они на самом деле не потребляют или потребляют в меньших объемах, чем с них начнут требовать за него деньги», - сказал он.

Заместитель председателя фракции EKRE считает, что государство должно учесть опыт Латвии, где после введения фиксированной платы за электричество были отключены порядка 20 000 дач, хуторов или отведенных под строительство участков, владельцы которых не пожелали платить эту плату.

«В результате государство останется вообще без оплаты электроэнергии, в том числе, и без новой фиксированной платы. Электросети начнут разрушаться, их разграбят или растащат похитители цветных металлов. И если у кого-нибудь затем возникнет желание восстановить соединение с электросетью, его будут ждать ощутимые расходы на подключение, не по карману большинству людей. Как следствие, сельские регионы опустеют еще больше и вероятность того, что жизнь там восстановится, уменьшится еще сильнее», - сказал Пыллуаас.

По его словам, правительство должно понять, что введение фиксированной платы — это близорукий шаг. «Попытка заработать дивиденды не может перевесить необходимость обеспечить возможность сохранения жизни по всем регионам Эстонии», - добавил Пыллуаас.

На этой неделе оператор электросетей Elektrilevi сообщил, что со следующего года в Эстонии будет введена фиксированная плата за поддержание готовности сети в тех местах потребления, где электричество либо не потреблялось, либо потреблялось в течение года в объеме меньше 250 кВт/ч. за основу расчетов будет взят предыдущий, то есть 2017 год, а размер платы будет зависеть от главного предохранителя.

Как пояснили в Elektrilevi, цель платы за готовность заключается в удержании цены на услугу на разумном уровне и в более долгой перспективе. Сегодня в сети Elektrilevi имеется приблизительно 57 000 мест потребления, где годами потребности в электричестве практически не было, но на основании договора предприятие Elektrilevi обязано поддерживать сеть в состоянии готовности к использованию.

В случае тарифицирования на основании киловатт-часа, из этих мест не поступает оплаты, а расходы на поддержание готовности сети все равно необходимо нести, и сегодня они содержатся в сетевой плате других клиентов. Например, обновления как с целью сохранения эксплуатационной готовности, так и с целью обеспечения электробезопасности ожидает более 1000 километров линий, по которым в течение года не было передано ни одного киловатт-часа электричества. На это потребовалось бы примерно 16 миллионов евро.

Плата за готовность подтолкнет клиента к обдумыванию, нужно ли ему сетевое подключение, а если нужно, то какой мощности.

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