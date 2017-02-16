Крупное финское предприятие планирует перевести часть производства в Пярну

Один из ведущих в мире изготовителей рыболовного снаряжения, финская компания Rapala намерена сосредоточить производство приманок в России и Эстонии, пишет YLE.

Rapala VMC Corporation начнет переговоры с персоналом завода в Вяэксю о частичном переводе производства на заводы компании в Сортавале и Пярну. Кроме того, сокращения могут коснуться персонала завода по изготовлению ножей Marttiini в Рованиеми.

В общей сложности переговоры затронут около 150 человек по всей Финляндии.

Руководство компании обосновало необходимость данных мер «не оправдавшими ожидания продажами и рентабельностью».

Компания рассчитывает этими мерами добиться ежегодной экономии в 1,5 млн евро.