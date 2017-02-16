Кадри Симсон о транзите: Россию нам не изменить

Гендиректор Eesti Raudtee Сулев Лоо в интервью Postimees отмечал, что транзитный поток из России уменьшился из-за экономической политики. Товар не идет через Эстонию, несмотря на то, что порт Усь-Луга не справляется с такими объемами.

На вопрос о том, каким может быть выход из сложившейся ситуации, Симсон сообщила, что, к сожалению, Эстония не может изменить госполитику России. "Россия сделала большие инвестиции в свои порты, поэтому перевозчикам в первую очередь предлагают воспользоваться их услугами, чтобы государство могло вернуть инвестиции, - сказала Симсон. - Эстония никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию, поскольку это экономическая политика другого государства. Мы со своей стороны должны создать конкурентоспособную инфраструктуру и разумное правовое поле, чтобы собственники товара отдавали предпочтение нашему транзитному коридору".

По заверению министра, государство активно работает на улучшением ситуации с транзитом. Проводились и встречи с эстонскими логистическими предприятиями.

Симсон отметила, что в ближайшее время не планирует проводить встречи с российскими коллегами, а на вопрос об уровне владения русским языком сообщила, что изучала его 12 лет, поэтому без особых проблем сможет на нем общаться, хотя лично для нее предпочтительнее будет ведение дел на английском языке.

Поинтересовались журналисты и о наличии в министерстве чиновников, которые в достаточной степени разбираются в транзитном бизнесе, имеют представление о российских традициях и владеют русским языком.

"Уверена, что в нашем штате есть люди с необходимыми навыками. Нужно понимать, что чиновники не занимаются бизнесом. Они должны разбираться в сфере своей деятельности настолько, чтобы это позволяло им создать регуляторную среду и эффективно оказывать общественные услуги в рамках закона. В Эстонии открытая и прозрачная экономика, где чиновники не посягают на вотчину предпринимателей", - сказала Симсон.

По мнению министра, транзит является важным ответвлением экономики, но в последнее время его влияние снижается. "Необходимо переключиться с развития восточного и западного направлений на северное и южное. В этом отношении большим подспорьем мог бы стать проект Rail Baltica", - подчеркнула Симсон.