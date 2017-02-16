Философия автостопа: путешественник рассказал, как дорога изменила его взгляд на мир

На страницах TJournal Иван Иванов пишет, что давно хотел бросить все и отправиться в путешествие на пару месяцев — как и многие из нас, пишет "Моя Планета". Но опять же, как и у большинства из нас, не видел для этого возможности. В конце концов он решил, что если будет откладывать и дальше, то не отправится в путешествие никогда. И тогда автор решил действовать: «Я просто пошел покупать экипировку, чтобы уже потратить деньги и втянуть себя в процесс, а еще через день написал заявление на увольнение».

Первое путешествие начиналось на автозаправке под Берлином. «Здесь начались первые приключения. Карты и навигатора у меня не было. Я сделал скрин маршрута от станции до заправки, но долго не мог найти нужный поворот и несколько часов просто ходил вокруг», — рассказывает он. Отчаявшись и вымотавшись, путешественник «сел на остановку, закрыл глаза», и тут неожиданно к нему пришло понимание, где этот поворот находится: «Все это время я ходил рядом, но мимо него».

«Это было первое сознательное соприкосновение с интуицией. Впоследствии я буду использовать ее регулярно, но тогда мне это казалось чем-то сверхъестественным. Автостоп очень сильно развивает интуицию. Находясь в полной неопределенности и не имея информации для анализа, ты вынужден постоянно принимать решения, основываясь на внутренних ощущениях. Ты учишься доверять себе и своим чувствам. С заправки я потом уехал практически сразу», — говорит он.

Однажды, пишет автор, он застрял на пустынной границе Нидерландов с Германией. Вообще-то ему надо было в сторону Польши. Но транспорт туда поймать не удавалось. Тогда он решил вернуться и начать все с начала. И тут ему попался водитель — немец, который ехал в Нидерланды на деловую встречу, а потом сразу же возвращался в Германию (куда и надо было нашему путешественнику). В итоге водитель привез его в Дюссельдорф и даже пригласил в гости познакомиться с семьей, предоставив ночлег.

«Жизнь абсолютно непредсказуема, — делает вывод путешественник. — Можно ли было это запланировать, просчитать? Никак нет. Я сделал для себя вывод, что главное — стратегически выдерживать вектор, а тактически можно быть абсолютно гибким. Сначала нужно ввязываться в драку, а там по ситуации».

В другой раз автостопщик не мог уехать в столицу Германии: «Я ходил на морозе по парковке от машины к машине и спрашивал, сможет ли меня кто-то довезти в сторону Берлина. Все опять отказывали и говорили, что едут в другую сторону. Я пошел на хитрость и сначала начал спрашивать, едут ли они в сторону Варшавы, а когда мне говорили: «Нет, в сторону Германии», я говорил: «О, мне тоже туда».

«Спустя нескольких неудачных попыток мне попался белорус. Судя по его выражению лица, он не очень хотел меня подвозить, но в силу того, что уже попался на слове, все-таки согласился. Потом уже я подсчитал, что тогда обошел порядка 100 автомобилей, и сделал для себя следующий вывод, который сильно помог мне в будущем: к отказам нужно относиться спокойно и продолжать пробовать дальше. Даже когда 99 из 100 отказывают, это не значит, что ты не сможешь уехать. Нужно просто продолжать поиски», — говорит он.

Во время второго путешествия рассказчик, по его словам, «застрял где-то по дороге из Иркутска в Красноярск». «У меня не было теплых вещей, и я просто начал замерзать. Чтобы совсем не окоченеть, мне приходилось отжиматься каждые 20–30 минут», — пишет он. Никто очень долго не останавливался, так что ему пришлось пройти многие километры. Он решил «запрограммировать себя на успех» — шел и повторял как мантру: «Я уеду, я уеду, я уеду». «Через минут 20 меня подобрал местный: он провез меня не так уж далеко, но после него сразу же подобрал другой водитель, и в итоге с третьей попытки я словил дальнобойщика, который меня довез прямо до Красноярска», — написал молодой человек.

«Проехав автостопом через всю Россию и пару тысяч километров по Европе, уже смотришь на жизнь по-другому. Понимаешь, что все текуче, стабильность иллюзорна, а рамки и ограничения — только в голове, и, в общем-то, бояться особо нечего», — подводит итоги автор.

«Так же кардинально изменилось мое отношение к мнению окружающих. Путешествуя, понимаешь, что на самом деле всем плевать на тебя и на твою жизнь. Каждый занят своим делом. Но даже если кто-то что-то и скажет или подумает, ну и что? Скажет, подумает и завтра забудет. Зачем об этом вообще думать? Уделять этому столько внимания?» — говорит он.