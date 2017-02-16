Новая налоговая система: названа сумма, которую потеряют люди с высокими зарплатами

"Много говорилось о суммах, которые потеряют люди с высокой зарплатой, но размер убытков не уточнялся", - сказала руководитель налоговой комиссии Собрания бухгалтеров Вирге Хайба. По ее словам, максимально люди с высокими зарплатами потеряют 432 евро в год.

Согласно действующему Закону о подоходном налоге, сейчас у всех одинаковая не облагаемая налогом сумма равняется 180 евро в месяц, что позволяет платить меньше подоходного налога, не больше, чем 12 х 180 х 0,2 = 432 евро в год, независимо от дохода человека. "Поскольку при новой налоговой системе люди, чья зарплата превышает 2100 евро в месяц, полностью лишатся освобождения от уплаты налога, они потеряют соответствующую сумму", - пояснила представитель Собрания бухгалтеров.

Главный специалист Министерства финансов Мария Муракас также подтвердила, что при переходе на новую систему максимально дополнительный подоходный налог, в зависимости от дохода человека, составит до 36 евро в месяц, то есть 432 евро в год.

"Людям с зарплатой от 1776 евро придется платить немного больше подоходного налога, так как начиная с этой зарплаты необлагаемый минимум будет уменьшаться", - добавила она.

В соответствии с налоговыми поправками, которые вступят в силу в 2018 году, каждый дополнительный евро, прибавляющийся к доходу в 1200 евро, будет уменьшать не облагаемый налогом минимум на 55 центов. При упомянутой выше зарплате в 1776 евро не облагаемый налогом минимум составит - как и сейчас - 180 евро, а при доходе в 2100 евро - 0 евро.