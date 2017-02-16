Президент Кальюлайд попросила главу парламента изменить систему отпуска

В четверг директор канцелярии президента Тийт Рийсало отправил председателю Рийгикогу Эйки Нестору письмо, в котором просит проанализировать и при необходимости уточнить законы и регуляции таким образом, чтобы была обеспечена их правовая определенность и регуляция отпуска была применима к жизни.

Закон о служебных компенсациях президенту республики предусматривает право на отпуск общей продолжительностью в 35 календарных дней в году. Согласна 83 статье Конституции, полномочия президента на то время, когда он временно не может исполнять свои обязанности, переходят председателю Рийгикогу.

"К сожалению, в действующем законе порядок выхода президента в отпуск вызывает существенную дополнительную нагрузку как на административный государственный аппарат, так и на Рийгикогу", - отметил Рийсало в своем обращении.

Из-за сложности процедуры ни один президент Эстонии после восстановления независимости не мог воспользоваться полагающимся ему отпуском. В случае, если отпуск не использован, у президента есть право на денежную компенсацию.