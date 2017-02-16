Экстренная конференция в Белом доме: Дональд Трамп сорвался с цепи

Формальным поводом для пресс-конференции стала необходимость анонсировать нового кандидата на пост министра труда - Александа Акосту. Назначение необходимо в связи с самоотводом, который перед обсуждением кандидатуры в конгрессе взял прежний кандидат - бизнесмен Эндрю Пуздер.

Президент Трамп стремительно переключался от обсуждения одной темы к другой, и пресса просто не могла его догнать. Пресс-конференция превратилась в очередной раунд матча между Трампом и СМИ, пишет Би-би-си.

Когда Трампа неоднократно попросили прокомментировать все еще развивающийся скандал вокруг его - уже бывшего - советника по национальной безопасности Майкла Флинна, связей Флинна с Россией и того, как Белый дом отреагировал на эту информацию, президент сначала пытался отвечать на вопросы, но затем стал обвинять "бессовестных журналистов, которые должны стыдиться своих фейковых репортажей, основанных на незаконных утечках информации".

Он обвинил журналистов New York Times и Wall Street Journal в том, что те не связались с ним лично до того, как были опубликованы их статьи, и потроллил репортера Си-эн-эн, сказав, что его компания могла бы быть лучше, если бы изменилась.

"Я начал сегодня с того, что честная пресса важна для народа, - продолжил Дональд Трамп. - Народ вам больше не верит. Может быть, я имею к этому отношение. Я не знаю. Но они вам не верят".

Вернулся Трамп и к вопросу о размерах его победы в коллегии выборщиков (а эта часть его выступления была подготовлена заранее), заявив, что после Рейгана такой масштабной победой не заручился никто.

Но Трампу стал противоречить корреспондент Эн-би-си Питер Александер, напомнив ему, что и Билл Клинтон, и Барак Обама заручились более значительной победой в коллегии выборщиков.

Трамп на это ответил, что он имел в виду лишь президентов-республиканцев.

Питер Александер не сдавался; он заметил, что у Джорджа Буша-старшего также были более внушительные цифры.

"Почему американцы должны вам доверять, когда вы заявляете, что им преподносят фейковую информацию, и одновременно с этим распространяете информацию, которая не соответствует действительности?" - спросил он.

Трамп ответил, что ему "дали" эту информацию, и что он ее "где-то видел", после чего повторил, что ему удалось одержать "очень внушительную победу", с чем никто не спорил.

Покритиковав репортера Си-эн-эн, назвав "настоящими красавцами" Би-би-си и отреагировав на вопрос журналиста еврейского происхождения об антисемитизме советом помолчать, Дональд Трамп наконец получил вопрос, который ему понравился.

"Вы можете перечислить все, что делает на благо страны Мелания?" - спросил независимый журналист Кайл Мазза, имея в виду первую леди.

"Вот это приятный вопрос", - отреагировал Трамп.

"Я давно ее знаю, - заявил президент. - Она очень успешный человек. Она была очень успешной моделью. У нее все очень здорово получалось".