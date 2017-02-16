На встрече Тиллерсона с Лавровым произошел неловкий момент

"По протоколу два дипломата должны были пожать друг другу руки, обменяться банальностями перед работающими камерами и, возможно, ответить на импровизированный вопрос, перед тем как удалиться для частной беседы", - говорится в статье.

Однако после вступительных реплик Лаврова, ответившего также на один вопрос от прессы, произошло отклонение от сценария. "Когда начал говорить Тиллерсон, журналистам быстро дали знак покинуть комнату, - сообщают авторы. - Этот эпизод вызвал раздражение Лаврова, который открыто поинтересовался, почему члены американской делегации вытолкали российских и американских журналистов, не дав им послушать оставшиеся вступительные ремарки". Как говорится в статье, глава МИД России спросил: "Почему вы их заткнули?"

Этот неловкий момент показал, что Тиллерсон все еще привыкает к самому высокому уровню публичной жизни главы дипломатического ведомства США, после того как многие годы должен был держать ответ лишь перед своими акционерами, будучи председателем совета директоров нефтяной компании Exxon Mobil Corp, отмечает агентство.

В заявлении для прессы по окончании встречи Тиллерсон пообещал продолжать работать с Россией в сферах, где обе стороны смогут найти общие интересы, но при этом защищать ценности США и их союзников. Также госсекретарь США призвал Россию выполнять ее обязательства по Минским соглашениям с целью положить конец боям в Донбассе.

На зачитывание заявления у Тиллерсона ушло меньше минуты, отмечают корреспонденты. Затем он вышел из зала, проигнорировав вопрос журналиста о том, встречались ли они с Лавровом ранее.