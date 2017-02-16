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Академики без трусов и кое-что ещё о тестах PISA

Евгения Вяря
Евгения Вяря
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Недавно в очередной раз были опубликованы результаты масштабного международного тестирования знаний учеников основной школы, известного как тест PISA.

В Эстонии в связи с этим обсуждались две новости. Во-первых, то, что наши 15-летние школьники подкованы в биологии, географии, физике и химии лучше всех в мире, а во-вторых то, что ученики местных русских школ, хоть и далеко впереди российских сверстников, от эстонских учащихся отстают на количество баллов, сопоставимое примерно с целым учебным годом.

Именно этому - неслыханное дело - была в эту среду посвящена целая передача Эстонского телевидения "Suud Puhtaks" ("Начистоту"). Но для начала немного общих сведений, поскольку неспециалисту название PISA, как правило мало что говорит.
 
Речь идёт о крупнейшем образовательном исследовании, в котором в 2015 году, когда тест проводился в последний раз, приняли учаcтие полмиллиона 15-летних детей из 72 стран Организации экономического сотрудничества и развития. От Эстонии в тестировании участвовали пять с половиной тысяч подростков, в том числе 1249 из русских школ. Исследование охватывает не все предметы, а только естественные науки, математику и функциональное чтение, то есть, проще говоря, способность извлекать пользу из прочитанного.
 
Именно на умении применять полученные знания на практике сфокусированы и остальные задания теста. Плюс каждый год особое внимание уделяется некоторым сопутствующим вопросам. Это могут быть карьерные планы учащихся, их умение работать в команде или, например, то, как техническое оснащение школ сказывается на результатах обучения. С 2006 года, когда Эстония впервые принимала участие в исследовании, отставание русских школ от эстонских значительно сократилось, однако все ещё остаётся заметным. Оговоримся сразу же: речь идёт об основной школе, где если какие-то предметы и преподаются на эстонском, то исключительно по доброй воле самого учебного заведения, а значит причина разрыва не в том, что русским школьникам Марья Ивановна объясняет физику на ломаном эстонском. Во всяком случае прямой связи между этими двумя явлениями нет.
 
Расширить или углубить?
 
Так какие же выводы можно и нужно сделать из результатов теста? В студии ЭТВ мнения звучали самые разные и зачастую уже опровергнутые самим исследованием. Так, например, руководитель Языковой инспекции Ильмар Томуск и бывший министр образования от Партии реформ Юрген Лиги упирали на социальный фактор и чуть ли не на генетику, мол, и читают эстонские дети уже с малолетства, и родители у них образованнее. Стереотип этот быстро опровергла директор Нарвского колледжа Кристина Каллас, отметившая, что матерей русских школьников с высшим образованием даже больше.
 
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Михаил Кылварт также подчеркивал важность социального фактора, но, видимо, имея в виду менее стабильное экономическое положение среднестатистической русской семьи. Однако, согласно данным PISA, для Эстонии зависимость между благосостоянием семьи и результатами учебы как раз не характерна.
 
Некоторые участники дискуссии выступили в необычных для себя амплуа. Например, член Свободной партии Сергей Метлев подчеркивал, что русские школы все годы улучшали свои результаты. А социал-демократ и журналист Андрей Хвостов, не иначе как провокации ради, заявил, что всех директоров школ нужно заменить на эстонцев, поскольку те не будут бояться говорить о том, что на самом деле творится в русской системе образования. Много и на разные голоса провозглашалось, что Эстонии нужна единая система подготовки и профессионального совершенствования учителей и вообще единая система образования, хотя порой говорившие подразумевали под этим диаметрально противоположные вещи...
 
Но самым ярким и в чем-то самым показательным моментом всей передачи было видео-интервью с учительницей из Нарвской Пяхклимяэской гимназии. Голосом мягким и почти снисходительным она объясняла на камеру, что PISA проверяет широту знаний, а у них в школе упор делается на их глубину. У нас, говорила преподаватель, некоторые ребята уже сейчас мыслят, как академики, а решать практические задачи - это для простых работников. И под конец процитировала "Кто трусы ребятам шьёт? Ну, конечно, не пилот!" - одной фразой расставив все по своим местам.
 
Не наш метод PISA - это, конечно, не про знания как таковые. На этапе госэкзаменов, где как раз-таки ещё и переход на эстонский язык вклинивается, русские школы не только исправно попадают в первую десятку, но случается и возглавляют ее. В России, где вообще полное ПИЗАбразие, ученики успешны в других, более академичных, видах международного тестирования, в которых Эстония участия не принимает.
 
PISA - это про методику и отношение. Что, конечно, не повод наплевать и забыть, поскольку во-первых, если ты живешь в мире, где определенный критерий успешности является значимым, то лучше ему соответствовать. А во-вторых, PISA проверяет не что-нибудь, а такой немаловажный момент, как то, насколько ты готов применять в жизни полученные в школе знания. И речь идёт не только о математических формулах. Также участвовавшая в передаче ЭТВ министр образования Майлис Репс привела пример: тест показывает, что эстонские школьники, не зная ответа, обычно стараются получить его опытным путём, в крайнем случае, методом научного тыка. Русские же дети впадают в ступор и предпочитают оставить задачу вовсе без ответа.
 
За годы работы в таких СМИ, где сосуществовали эстонская и русская редакция, я наблюдала десятки студентов-практикантов, и могу сказать, что если эстонская молодежь, как правило, приходит с готовым, пусть и наивным представлением о том, как они хотят работать, то русский практикант в девяноста процентах случаев на первых порах пассивно ждет указаний. Русской системе образования, действительно свойственно преклонение перед академичностью, а советская наука, которая для преподавателей поколения пяхклимяэской учительницы была и зачастую остаётся эталоном, действительно была куда менее ориентирована на "пошив трусов", чем западная.
 
Однако тех, кто показал выдающиеся результаты, среди русских школьников тоже меньше. И это вполне может быть следствием как перегруженности, так и муштры и боязни эксперимента. К тому же большая часть учащихся русской основной школы настроена идти отнюдь не в академики. Они и на высшее образование-то настроены куда реже, чем их эстонские сверстники. (Последнее, думаю, в первую очередь потому, что сейчас на жизненных примерах подростки видят - в прикладных профессиях язык куда реже создает стеклянный потолок, будь то в Эстонии или за ее пределами. К тому времени, когда они будут стоить карьеру, ситуация может поменяться, но это тема для отдельной статьи).
 
В Пяхклимяэской же гимназии с академиками вообще напряжёнка. По результатам госов эта школа далеко не в первой десятке и с каждым годом опускается все ниже. Жаль, никто не соотносил результаты тестирования в конкретных школах с успешностью этих школ на госэкзаменах. Подводя итог: не будь этого несколько высокомерного отношения, возможно, наверстывание шло бы еще более быстрыми темпами.
 
Тем не менее, слухи о жуткой авторитарности русской школы, которыми пугали народ в том числе и в студии ЭТВ, все же сильно преувеличены. Среди стран, лидирующих в тестах PISA, не все могут похвастаться сверхлиберальной системой образования. Не менее, а, возможно, и более важно стабильное развитие. Русскую же школу ветрами перемен продувает годами. Часть этих сквозняков неизбежна - русской школе приходится больше экспериментировать, чтобы выжить. Но другая часть - это исключительно политические веяния.
 
И, наконец, подготовка учителей. Преподаватели старшего поколения, каковых в школе большинство, в свое время получившие образование не хуже, а то и лучше, чем их эстонские коллеги, в области, связанной с тестами PISA, совершенствоваться, опираясь на российские ресурсы, уже не могут, это россиянам впору учиться у нас, а движение в иных направлениях ограничивается плохим знанием языков. Молодежь же в школу особенно не стремится. Чтобы исправить ситуацию, максимум усилий нужно прилагать и самим учителям, и государству, но тут опять сквозняки и веяния мешают.
 
В заключение подчеркну, что здесь изложено мнение человека, напрямую с системой образования все же не связанного. Поэтому очень хотелось бы, чтобы своими взглядами на данную проблему поделились и те, кого все изложенное касается непосредственно. Печально, если дискуссия эта останется прерогативой эстонских СМИ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАpisaрусская школа
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