Пять советов маклера тем, кто хочет быстро продать недвижимость

Пять советов маклера из бюро недвижимости Uus Maa Эгона Юхансона:

1) Прежде всего определитесь, вам в самом деле необходимо продать свою квартиру или дом, или же это только минутный эмоциональный порыв. Если вы уверены в необходимости продажи, изучите обстановку.

2) Цена квартиры должна соответствовать рыночной.

3) Не стоит делать санитарный ремонт своими силами. Уж если делать, так хороший.

4) Приведите документы в порядок согласно законодательству, особенно если вы что-то перестраивали.

5) Подготовьте квартиру/дом к просмотру потенциальными покупателями. Беспорядок производит плохое впечатление.