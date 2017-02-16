Пять советов маклера тем, кто хочет быстро продать недвижимость

Пять советов маклера из бюро недвижимости Uus Maa Эгона Юхансона:
1) Прежде всего определитесь, вам в самом деле необходимо продать свою квартиру или дом, или же это только минутный эмоциональный порыв. Если вы уверены в необходимости продажи, изучите обстановку.
2) Цена квартиры должна соответствовать рыночной.
3) Не стоит делать санитарный ремонт своими силами. Уж если делать, так хороший.
4) Приведите документы в порядок согласно законодательству, особенно если вы что-то перестраивали.
5) Подготовьте квартиру/дом к просмотру потенциальными покупателями. Беспорядок производит плохое впечатление.