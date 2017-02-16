Каток на дорогах: школьный автобус не смог подняться в гору и скатился вниз

По словам руководителя Go Bus в Раквере Рейна Кальювеэра, преодолев половину горки, водитель автобуса понял, что больше не может ехать. Была опасность, что транспортное средство съедет в реку. Автобус скатился вниз по склону. В этот момент детей в автобусе не было, так как многие родители решили не пускать детей в школу из-за погодных условий.

После этого инцидента водитель автобуса все-таки решил продолжить движение, выбрав более безопасный маршрут. На место отправили разбрасыватель песка.

Рейн Кальювеэр сказал, что на окольных дорогах сегодня утром было опаснее всего. Подняться на горку Кольяку в Вызу из-за льда не смог сегодня утром и другой автобус.