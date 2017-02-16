Молоковоз вылетел в кювет из-за черного льда

Читатель сообщил порталу Järva Teataja, что сегодня утром в волости Албу молоковоз, желавший повернуть в сторону Аравете, вылетел в кювет из-за черного льда, но все же смог самостоятельно выбраться оттуда. «Тротуары настолько скользкие, что даже сложно стоять», - описал читатель.

То, что окольные дороги скользкие, подтвердил также руководитель Центра общественного транспорта Ярвамаа Харри Лепаметс. «В настоящий момент всем автобусам удалось справиться с погодными условиями, все утренние рейсы были выполнены», - отметил Лепаметс.