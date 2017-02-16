В Нарве снесут кошмарное студенческое общежитие

Состояние общежития шокировало кадетов Академии внутренней обороны, обучавшихся пару лет назад по специальности «патрульный полицейский» и проходивших практику в Идаской префектуре. Об этом напомнила уездная газета «Северное побережье», написавшая, что Тартуский университет решил снести старое здание общежития и построить новое взамен.

«Выезжали вчера на вызов, и условия жизни у бомжей оказались поприличнее, чем у нас», - говорил об общежитии в 2015 году полицейский практикант Иннар Маллеус. - Это ненормально, если даже помыться невозможно. Сначала было ощущение, что развернусь и уеду».

Еще годом ранее та же газета писала о проходившей в Нарве летней школе американских студентов, которых общежитие колледжа удивило тоже крайне неприятно. «Прошлым летом я останавливался в общежитии Московского государственного университета и был уверен, что никогда не попаду в общежитие, где условия могут быть еще хуже. Но когда автобус остановился в Нарве около моего нового дома, где разбитые стекла и граффити, уже этого было достаточно, чтобы убедиться - это общежитие на самом деле хуже», - рассказывал молодой американец Джейкоб Фоер.

Сегодняшняя директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас признала, что в общежитском крыле для студентов условия столь плохи, что постоянно там живут только семеро человек. Еще есть крыло для преподавателей, где условия сделали получше.

Готово решение проблемы - к сентябрю 2017 года общежитие должны освободить, потом снести и построить новое ровно на том же месте. На время стройки студентов планируют поселить в партнерском хостеле, а для преподавателей найти квартиры.

Проектом нового общежития для Нарвского колледжа сейчас занят отдел недвижимости Тартуского университета. Как выяснила уездная газета, стоимость может составить около трех миллионов евро, которые университет инвестирует из своего бюджета.

Сейчас место в общежитии Нарвского колледжа стоит 48 евро в месяц, или семь евро в день. Предполагается, что в новостройке цена будет выше, но, как сказали в университете, эта цена должна оставаться по карману нарвским студентам.