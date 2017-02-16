Шалаш для бездомного

…ну или, в крайнем случае, кого-то, кто, как Эйки Нестор, проживает – ужас-ужас! – в квартире, добавляет колумнист, напоминая при этом, что в бетонных коробках проживает большая часть жителей страны и совсем неплохо себя в них чувствует. В случае же с президентом об этом забывают, поскольку другим ведь лучше знать, что главе государства подходит, а что нет.

Недалеко от столичного Музея под открытым небом Рокка-аль-Маре находится заброшенный усадебный комплекс, утонченно именуемый мызой «Либерти». Канцелярия нынешнего главы государства решила отказаться от планов предыдущего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса отреставрировать за четыре миллиона евро поместье, чтобы устроить там резиденцию. Тот факт, что предыдущему президенту были не по нраву казенные жилые помещения в Кадриорге и он так и не сумел разумно решить вопрос о месте своего проживания, по мнению Таранда, не дает какой-либо ветви государственной власти права предписывать нынешнему главе государства, где тому жить.

Большое недоумение у автора статьи вызывает смехотворный аргумент о необходимости организации в резиденции особых приемов для высокопоставленных зарубежных гостей. «Это какие-такие оргии на дому могли бы происходить там, откуда президент или его гости не были бы в состоянии уйти на своих двоих? – спрашивает Таранд. – Что не так с президентскими люксами в наших многозвездочных отелях, ночевать в которых вдруг стало не комильфо?». Публицист ссылается также на министра обороны Маргуса Цахкна, по мнению которого бедные гости президента вынуждены «в прямом смысле слова слоняться между различными гостиницами» вместо того, чтобы проводить с ним переговоры в постоянной резиденции.

Наибольшее же недоумение у Таранда вызывает тот факт, что председательство Эстонии в Евросоюзе ознаменуется безмятежным проведением мероприятий именно в арендуемых зданиях, которые являются великолепными образчиками современной архитектуры страны. «Недавно один посол, на родине которого пятивековые строения принято называть зданиями детского возраста, назвал главным магнитом Таллинна то, что здесь так много эстетически прелестных новомодных интерьеров, которые соответствуют самым высоким стандартам и в которых можно проводить любые международные мероприятия наивысшего уровня», – подкрепляет Таранд мнением дипломата ненужность каких-либо постоянных президентских резиденций.

«На дворе ведь не 1992-й год, когда всё было замызганно и обшарпано?! Почему мы не ценим свои достижения, а заставляем президента переехать в какой-то труднодоступный деревянный домик в загородном лесу? Если на то пошло, быть может, в ходе госреформы стоит отправить президента вовсе в Пылтсамаа, где на протяжении столетий содержались король и королевский двор?» – риторически вопрошает автор статьи.

По мнению колумниста, для граждан Эстонии президент страны полезен и достоин наибольшего доверия только тогда, когда он в состоянии сосредоточиться на спокойном выполнении своих должностных обязанностей, а не вынужден принимать участие в ролевых играх из «понтовых» соображений или решать надуманные проблемы с выбором места собственного проживания.

«Социальное обеспечение создано не для руководителей государства, а для бездомных», – заключает Каарел Таранд.