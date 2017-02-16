Редактор «Учительской газеты» Райво Юурак пишет, что в течение двух дней велось обсуждение пяти самых актуальных проблем граничащего с Россией региона: сравнительно низкий уровень образования в Ида-Вирумаа, поверхностное сотрудничество школ с предприятиями, недостаточная поддержка развития учителей, несамостоятельность большинства учащихся, а также мифы эстонского образования, превалирование которых препятствует более качественному обучению.

Участники дискуссии пришли к выводу, что выпускникам Тартуского и Таллиннского университетов родом с северо-востока Эстонии, стоило бы вместо эмиграции на Запад поднимать именно свой регион. Учителям же из других уголков Эстонии избавиться от страха перед Ида-Вирумаа помог бы информационный пакет, включающий в себя презентацию самых красивых мест тамошнего региона, условий проживания в нем, а также социальных сетей, к которым молодые учителя могли бы подключиться. Тому, чтобы люди почувствовали себя увереннее, не помешало бы и предоставление бесплатных квартир начинающим педагогам.

По мнению активистов проекта, для повышения эффективности сотрудничества с предприятиями школы могли бы составить продуманные графики посещения различных коммерческих структур. К примеру, перед встречей с банковскими работниками педагоги могли бы заранее отправить им ожидания своих учеников от предстоящей встречи, чтобы обучение на месте было более предметным.

В ходе обсуждения был отмечен и тот факт, что во всевозможных программах и различных тренингах принимают участие одни и те же очень активные учителя, а педагоги поскромнее остаются в стороне. Для инертных преподавателей предложили проводить отдельные курсы повышения квалификации, на которых те учились бы, прежде всего, друг у друга.

В группе под названием «Возрождающаяся школа» обсуждался вопрос привлечения к преподаванию самих учащихся. К примеру, в Голландии старшеклассники помогают первоклашкам учиться чтению и арифметике, что создает приятную атмосферу заботы друг о друге. Также было предложено публиковать на портале www.tarkvanem.ee материалы на тему, каким образом к обсуждению важных для молодежи вопросов можно было бы привлечь самих учащихся.

Сам автор статьи Райво Юурак принял участие в работе группы под названием «Разрушение мифов». Ее участники отметили, что процесс обучения будет гораздо результативнее, если не уверовать в то, что талант – величина постоянная. Американский психолог Кэрол Дуэк экспериментально доказала, что мозг человека, как и мышцы, развивается за счет постоянных упражнений и напряжения.

Также был развенчан миф о том, будто выделение текста цветным маркером или его переписывание приносит пользу. Научного подкрепления не нашло и убеждение, будто немного страха помогает ученикам сконцентрироваться – в стрессовой ситуации способность к обучению все-таки уменьшается. Не очень известно и то, что совместное обучение, как правило, эффективнее погружения в материал в одиночку. Да и повторение – не мать учения, особенно перед экзаменами.

Подытоживая двухдневную работу инициативной группы проекта «Молодежь в школу», Райво Юурак пишет, что в настоящее время основные проблемы в Эстонии – это непопулярность экспериментов в нашей культуре, а также отношение к неудачам как к окончательному приговору.

«В то же время в Финляндии отмечают День ошибок, когда люди с изящным юмором рассказывают другим о своих провалах, – пишет автор статьи. – Это отповедь приторным историям успеха, которые так обожают в Эстонии. Истории провалов столь же захватывающи и поучительны, сколь и истории успеха».