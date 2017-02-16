В Йыхви в помещения проникает какая-то липкая грязь, изматывающая уборщиц

«Это какая-то катастрофа! - Латт уверяет, что такой грязи прежде никогда не было. - Нам не оставалось ничего иного, кроме как подбадривать уборщиц и утешать их, что скоро придет весна и это ужасное время закончится».

Как выяснила газета, появление липкой грязи совпало по времени с появлением на йыхвиском променаде черной каменной крошки, размером в один-два сантиметра, то есть значительно крупнее, чем это официально разрешено в Йыхви. В коммунальной фирме N&V были вынуждены данный факт признать.

Сотрудники «Северного побережья» взяли с променада горсть таких камешков и отдали их в местный Центр изучения сланца. На основании проведенного там лабораторного экспресс-анализа старший научный сотрудник химик Хелла Рийсалу пришла к выводу, что это загрязненный щебень: «Он вымазан мазутом, маслом или каким-то похожим веществом. В любом случае он не просто грязный».

Региональный представитель N&V Владислав Станкевич исключил возможность попадания на йыхвиский променад щебня, ранее использовавшегося на автомобильных дорогах. Но не исключил, что в данный материал, закупленный у одного из таллиннских предприятий и хранившийся на улице, могли попасть какие-то маслянистые вещества.