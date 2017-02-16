Что 13-18–летним нужно в театре?

9 февраля худруки, актеры, постановщики и маркетологи эстонских театров совместно с педагогами элитных столичных гимназий пытались найти в Кукольном театре ответы на актуальные для обеих сторон вопросы: насколько хорошо театры улавливают ожидания и понимают потребности тинейджеров; каким образом школа может привить ученикам любовь к театру; кто решает, что смотреть подросткам; нужно ли подготавливать молодежную публику к восприятию спектаклей и обучать ее нормам поведения в театре; с чем нужно считаться, ставя молодежные постановки?

По мнению актера и постановщика Мирко Раяса, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и предложить подросткам непрерывные сильные встряски – быстрый темп и громкую музыку, держа их внимание таким довольно дешевым способом, однако сиюминутные эмоции не помогают взыскательной молодежи вынести из театра жизненно важные мысли. Раяс полагает, что один из самых надежных способов приобщения учащихся к театру – это проверенная годами классика, сыгранная на сцене молодыми актёрами для молодой же публики.

Преподаватель английского языка Таллиннского английского колледжа Маре Каллас уверена, что если учеников-лидеров «обращать в театральную веру» начиная с четвертого или пятого класса, то за ними потянутся и все остальные. За 29 лет работы в школе педагог убедилась в том, что начиная с восьмого или девятого класса выбор постановки можно и нужно доверять самим детям, приучая их таким образом к самостоятельности и отсутствию давления со стороны взрослых.

Учительница эстонского языка и литературы Гимназии Густава Адольфа Катре Пелисаар отмечает, что подчас ее удивляют не ученики, а коллеги, заявляющие, что театр – это вчерашний день и потому ходить туда не стоит. Именно в семьях подобных взрослых отсутствует традиция ходить с детьми на постановки. Пелисаар справедливо подмечает, что современный театр вынужден конкурировать с различными увлечениями подростков: спортивными секциями, соревнованиями и кружками по интересам.

В свою очередь, Мирко Раяс подмечает, что мотивацию подростков ходить в театр чаще всего сводит к нулю некультурное поведение самих взрослых, которые по нескольку раз за спектакль читают новости или смотрят время на мобильном телефоне, приходят в зал с чипсами и бумажными стаканчиками в руках или вскакивают со своих мест за несколько минут до конца спектакля и бегут в гардероб. «После такого детей тяжело в чем-либо упрекать», – считает актер.