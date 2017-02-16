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Фильм Би-би-си о футбольных хулиганах шокировал представителей посольства РФ в Британии

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Показанный в четверг на телеканале Би-би-си документальный фильм о футбольных болельщиках «Армия хулиганов России» произвел шокирующее впечатление на представителей посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии. По мнению дипломатов, авторы фильма преследовали цель дискредитировать страну и предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года, передает NEWSru.

«Складывается ощущение, что главная цель фильма - посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки. Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи», - говорится в заявлении посольства.

Дипломаты отмечают, что маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в любом обществе. Однако в России вопросам безопасности придается первостепенное значение.

Главными героями фильма стали российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Режиссер Алекс Стокли фон Статцер посетил Россию и встретился с лидерами и участниками наиболее известных фанатских группировок, среди которых «Орловские мясники» и «Гладиаторы».

В фильме показаны тренировки и отборочные бои фанатов. Российские ультрас отмечают, что примером для них были британские футбольные хулиганы 70-80-х годов и что именно британцы теперь являются их основной мишенью.

Напомним, что летом прошлого года во время Евро-2016 во французском Марселе происходили неоднократные столкновения российских и английских фанатов. Один из болельщиков сборной Англии скончался от полученных травм. По версии высокопоставленных британских правительственных чиновников, их болельщикам противостояли «специальные военные силы футбольных хулиганов, посланных Владимиром Путиным покорять Европу».

Фильм Би-би-си также прокомментировал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

«Надо абсолютно трезво на все это смотреть - идет информационная кампания по дискредитации, - цитирует Мутко ТАСС. - Мы же все взрослые люди и понимаем, что в большой стране - будь то Англия, Россия - есть проблемы в разных областях человеческой жизни. В огромных странах есть разные проблемы, в том числе и среди молодежи, которая самореализуется разным образом. Это есть и в России. Фанатское движение сегодня - это молодежное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку?»

Мутко отметил, что в мире существуют куда более насущные проблемы, чем затронутая в фильме. Например, терроризм, голод и разница в уровне жизни.

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