Пятница, 17. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Эльва построили новый Центр культуры

Rus.Postimees.ee
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Общая площадь нового здания – 1000 м2. Здесь разместятся – зрительный зал на 256 мест, комнаты для кружков, галерея и кафе. 

Дом культуры Sinilind («Синяя птица») появился в Эльва в 1986 году, когда по проекту известного в то время архитектора Майе Пеньям было построено здание из красного кирпича.

Старое здание Дома культуры.  Фото: Кайво Кроон

Порядком устаревшее здание начали реконструировать в мае 2016 года.

Архитекторы Уко Кюннап и Андрус Вахрушев сделали фасад белым. Использовано много стекла и природный белый камень, а эмоциональным акцентом стал навесной бетонный козырек.  

Новое здание. Фото: Кайво Кроон

Дизайн внутренних помещений, разработанный U-Disain, прост, современен и выдержан в светлых тонах. Из галереи и кафе открывается вид на сосновый лес и озеро Арби. Историческая табличка с надписью "Elva kino" и датами постройки вмонтирована в красную кирпичную стену и установлена внутри реконструированного здания.

Памятная табличка теперь находится внутри здания.  Фото: Кайво Кроон

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