В Эльва построили новый Центр культуры

Дом культуры Sinilind («Синяя птица») появился в Эльва в 1986 году, когда по проекту известного в то время архитектора Майе Пеньям было построено здание из красного кирпича.

Старое здание Дома культуры. Фото: Кайво Кроон

Порядком устаревшее здание начали реконструировать в мае 2016 года.

Архитекторы Уко Кюннап и Андрус Вахрушев сделали фасад белым. Использовано много стекла и природный белый камень, а эмоциональным акцентом стал навесной бетонный козырек.

Новое здание. Фото: Кайво Кроон

Дизайн внутренних помещений, разработанный U-Disain, прост, современен и выдержан в светлых тонах. Из галереи и кафе открывается вид на сосновый лес и озеро Арби. Историческая табличка с надписью "Elva kino" и датами постройки вмонтирована в красную кирпичную стену и установлена внутри реконструированного здания.