Смотрите, как выглядит дом, построенный за 10 000 долларов

Давайте думать шире, как, например, эта американская пара, нашедшая стройматериалы буквально под ногами: пивные бутылки, использованные автомобильные покрышки и немного дерева. На постройку такого дома у них ушло всего 10 000 долларов.

Фото: goodshomedesign.com

Фото: goodshomedesign.com

Об этом захватывающем строительстве молодые люди даже написали и издали иллюстрированную книгу, в которой инструктировали читателей, решивших строить дома из столь же необычных материалов.