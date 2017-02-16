Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

«В какую инстанцию мне необходимо обратиться, чтобы соседи привели здание в порядок (либо провели аудит, либо перестроили здание так, как оно было зарегистрировано)? Есть ли целесообразность обращения в суд?» - спрашивает он.

Отвечают владелец юридического бюро Invictus (www. Invictus.ee) Юри Асари и юрист Елена Ткачева:

Читателю надо обращаться в органы местного самоуправления и Департамент технического надзора с ходатайством о возбуждении процедур строительного надзора и сноса незаконно возведенного строения. В зависимости от того, какую позицию займет местное самоуправление, можно будет решать, есть ли необходимость обращаться в административный суд.

Мы уже писали о том, что правовая регуляция строительства в целом непростая и зависит от множества обстоятельств. Например, необходимо считаться с тем, какие положения действовали во время строительства. За время действия Закона о строительстве (с 01.01.2003 по 01.07.2015) в него было внесено 30 изменений. Но кроме этого есть еще требующие применения акты местных органов самоуправления, которые в различных регионах отличаются друг от друга и также меняются с течением времени. Но именно в них может быть указано, на каком расстоянии строение может находиться от границы соседнего участка или соседнего строения и нужно ли согласовывать строительство с собственником соседнего участка.

На основании части 3 статьи 132 ныне действующего Строительного кодекса, решение о сносе можно принять в случае, когда незаконное строительство сопровождается постоянным негативным влиянием на собственника недвижимой вещи или собственника соседней недвижимой вещи и это влияние невозможно достаточно уменьшить или смягчить. Строительный кодекс вступил в силу 01.07.2015, и к настоящему времени однозначной судебной практики по его применению еще не сложилось. Так что пока нельзя дать однозначного ответа на вопрос, является ли данное строение законным или нет. Для этого нужно знать, на территории какого самоуправления спорное строение находится, когда точно проходило строительство, установлена ли на этой территории детальная планировка и соблюдены ли при строительстве требования пожарной безопасности.

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