Евгений Криштафович хочет стать председателем Свободной партии

«Буду баллотироваться из-за так называемых крышевых денег и путаницы в связи с выборами,- сказал Криштафович BNS. - Я против распределения крышевых средств, в то же время считаю, что на муниципальные выборы Свободная партия должна выходить как партия, а не в составе избирательного союза».

«Нынешнее руководство партии отказалось осудить распределение крышевых денег и продолжает эту практику, несмотря на то, что как члены партии, так и общественность этим недовольны,- сказал Криштафович. - Я считаю, что мы должны единодушно отказаться от распределения крышевых денег, а члены правления партии, получившие крышевые деньги для неправительственных организаций, должны незамедлительно вернуть их в государственный бюджет».

Так называемые крышевые деньги появились в Рийгикогу в середине 1990-х годов из прагматичных соображений. Так как правительство не хотело, чтобы депутаты переделывали составленный с большим трудом сбалансированный бюджет, то и были выделены дополнительные деньги, которые парламентарии в свою очередь передали на ремонт крыш детских садов и школ. Практика такого резерва сохранилась до наших дней. В соответствии с ней фракции имеют возможность решать, куда и на какие региональные инвестиции эти средства направить. Фракция Свободной партии в Рийгикогу также решила принять участие в распределении этих сумм.

Ранее Криштафович в социальных сетях писал, что еще год назад Свободная партия утверждала, что распределение крышевых денег - это одна из форм политической коррупция и подкупа, и что в этом отношении ничего в сравнении с 2015 годом не изменилось.