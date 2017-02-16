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Авария на Таллиннской окружной дороге нарушила движение транспорта

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Сегодня, 17 февраля, около 11.00 на Таллиннской окружной дороге в Харьюмаа столкнулись два автомобиля. Пострадавших нет, но движение транспорта на месте происшествия было нарушено.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Сейко Куйка, авария произошла на Таллиннской окружной дороге по направлению к Нарвскому шоссе, где столкнулись автомобили Mazda и Volkswagen. Никто не пострадал, но движение на месте аварии было нарушено.

Куйк добавил, что причина аварии пока неизвестна, но нельзя исключать сложные погодные условия в связи с гололедицей.

«Сегодняшняя погода крайне переменчива и хоть в Харьюмаа относительно спокойно, стоит учитывать, что погодные условия могут быстро меняться», - пояснил Куйк.

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