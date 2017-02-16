Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

На пляжных снимках 35-летняя спортсменка предстала как в бикини, так и топлесс, передает NEWSru.

Этими съемками Серена хотела побудить всех женщин с ее типом фигуры почувствовать себя комфортно в своем теле.

«Я хочу, чтобы люди забыли о захвативших мир стандартах красоты и почувствовали себя комфортно в своем теле. Выглядеть сильной и сексуальной - здорово. Я хочу донести это до тех женщин, у которых мой тип фигуры», - заявила теннисистка.

Последний раз Уильямс-младшая, вернувшая себе титул первой ракетки мира после победы на Australian Open-2017, представала в столь откровенном виде перед читателями Sports Illustrated 13 лет назад.

Компанию Серене на глянцевых страницах составили ее коллеги по теннисному цеху датчанка Каролин Возняцки и канадка Эжени Бушар.

Если для Бушар это был первый подобный опыт, то Возняцки участвует в этих съемках уже третий год подряд. Отличительной особенностью прошлой фотосессии датчанки польского происхождения стал наряд в стиле боди-арт.

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