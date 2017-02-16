Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина полиции попала в аварию

Инцидент произошел в 12.06 на перекрестке улиц Эндла и Техника. По предварительным данным, ехавший на вызов патрульный автомобиль с включенными сиренами и проблесковыми маячками пересекал перекресток. В этот момент в его бок врезался Chrysler PT Cruiser. Полиция ехала со стороны улицы Эндла в направлении Кристийне, а Chrysler - со стороны улицы Техника в сторону Балтийского вокзала.

Люди в результате столкновения не пострадали. Водитель Chrysler находился в состоянии шока. Работники скорой помощи оказали ему на месте первую помощь. На место выехали аварийные полицейские, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Движение в районе аварии какое-то время было нарушено, возникла задержка в движении троллейбусов.