На что следует обратить внимание перед подписанием договора о купле-продаже квартиры

Объявления о продаже недвижимости не содержат всех необходимых данных, поэтому следует ознакомиться с открытой информацией о заинтересовавшем вас объекте. Для этого, прежде всего, нужно заглянуть в крепостную книгу и регистр строений.

До сделки выясните, с чем вы имеете дело:

• недвижимость, квартирная собственность, право на застройку;

• чья собственность (недвижимая вещь может принадлежать одному собственнику или же находиться в собственности супругов);

• совместная собственность (в крепостную книгу внесено несколько собственников).

Покупателю необходимо обратить внимание и на другую важную информацию:

1. Новым собственником недвижимости покупатель становится только после занесения его имени в крепостную книгу, а не в момент подписания договора.

2. Опасно оплачивать сделку в полном объеме до того, как имя покупателя будет занесено в крепостную книгу.

3. Все связанные с куплей-продажей договоренности должны быть отражены в договоре. Например, если на момент покупки дом или квартира еще не готовы, требуется указать, на какой стадии передается владение, какие работы должен выполнить продавец и какие материалы он будет использовать для строительства.

4. Перед оформлением сделки неплохо бы осмотреть объект еще раз.

5. Перед сделкой следует попросить продавца представить справки об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам.

6. Необходимо узнать, кто и на каком основании пользуется домом или квартирой, которую вы покупаете. Если предыдущий собственник заключил договор найма, он является действующим и для нового собственника. Продавец должен расторгнуть договор найма до совершения сделки, если стороны не договорились по-другому.

7. Следует прояснить, получены ли все необходимые для эксплуатации квартиры или дома документы. Если, например, разрешение на эксплуатацию отсутствует, необходимо договориться, кто будет о нем ходатайствовать и за него платить.

8. Чтобы подписание договора купли-продажи у нотариуса прошло быстро и легко, заранее сообщите нотариусу обо всех ваших договоренностях.

Источник: Палата нотариусов