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В понедельник выяснятся победители конкурса Дом года

Анна-Лийса Метс
Анна-Лийса Метс
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В прошлые годы призы победителям конкурса журнала Kodukiri на лучший дом года вручала супруга президента страны. Кто это сделает на этот раз?

В двадцатом по счету, юбилейном конкурсе Дом года приняли участие владельцы 60 квартир, домов и садов из многих уголков Эстонии. 

Фото: Priit Grepp / Kodukiri

Главный редактор журнала Kodukiri Малле Паюла отметила: "За время восстановления независимости эстонский домашний дизайн пережил несколько этапов: сначала - так называемый евроремонт, затем мотивы экзотических стран, минимализм и национальные орнаменты. Сейчас идеи для ремонта и оформления квартир и домов люди черпают в интернете, например, на сайте Pinterest и в Youtube. Перекрашенная мебель, связанные вручную пледы, вещи из магазинов повторного использования -сейчас подобное можно встретить во многих домах". 

Фото: Priit Grepp / Kodukiri

Член жюри, дизайнер сети K-rauta Мерике Хирвоя оценила и похвалила нетрадиционный подход к дизайну и оригинальные решения: "Нам понравились яркие краски, четкие узоры, захватывающие эксперименты и грамотное сочетание разных стилей". 

Фото: Priit Grepp / Kodukiri

Многие годы патроном мероприятия была супруга президента. В этом году призы будет вручать актриса Карин Раск, победившая в конкурсе в 2003 году. 

Фото: Priit Grepp / Kodukiri

Фото: Priit Grepp / Kodukiri

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