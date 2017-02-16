В понедельник выяснятся победители конкурса Дом года

В двадцатом по счету, юбилейном конкурсе Дом года приняли участие владельцы 60 квартир, домов и садов из многих уголков Эстонии.

Фото: Priit Grepp / Kodukiri

Главный редактор журнала Kodukiri Малле Паюла отметила: "За время восстановления независимости эстонский домашний дизайн пережил несколько этапов: сначала - так называемый евроремонт, затем мотивы экзотических стран, минимализм и национальные орнаменты. Сейчас идеи для ремонта и оформления квартир и домов люди черпают в интернете, например, на сайте Pinterest и в Youtube. Перекрашенная мебель, связанные вручную пледы, вещи из магазинов повторного использования -сейчас подобное можно встретить во многих домах".

Фото: Priit Grepp / Kodukiri

Член жюри, дизайнер сети K-rauta Мерике Хирвоя оценила и похвалила нетрадиционный подход к дизайну и оригинальные решения: "Нам понравились яркие краски, четкие узоры, захватывающие эксперименты и грамотное сочетание разных стилей".

Фото: Priit Grepp / Kodukiri

Многие годы патроном мероприятия была супруга президента. В этом году призы будет вручать актриса Карин Раск, победившая в конкурсе в 2003 году.

Фото: Priit Grepp / Kodukiri