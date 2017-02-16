Соцдемы обсуждают варианты языкового обучения в детских садах

«Руководство таллиннского отделения соцдемов решило, что эта идея президента не должна повиснуть в воздухе. Мы решили пригласить за круглый стол экспертов, вместе с которыми попробуем развить эту тему», - прокомментировал новость вице-председатель таллиннского отделения СДП Анто Лийват.

Лийват пояснил, что детям начиная с 4-го года жизни можно было бы преподавать в детских садах иностранный язык. «Конечно же, нельзя слишком нагружать детей в детском саду. Разумеется, мы не говорим о классическом языковом обучении, а скорее об игровом. Самый лучший метод познания в детском саду – познание через игру», - рассказал Анто Лийват.

Эксперты соберутся в начале марта. Работу круглого стола будет координировать директор детского сада «Асундусе» Аннела Оясте.

«Отдельно стоит обсудить и русскоязычные детские сады. Уже сейчас русским малышам преподают эстонский язык, существуют также группы языкового погружения. Стоит подумать, как сделать так, чтобы занятия стали более эффективными и в то же время проходили безболезненно как для детей, так и для их родителей», - уточнила Аннела Оясте.

По словам Оясте, дети более восприимчивы и легко усваивают новую информацию. «Изучение новых языков расширяет кругозор, развивает работоспособность мозга. Если говорить о далекой перспективе, то знание языков открывает больше карьерных возможностей», - заметила она.

Цель круглого стола – обсудить конкретные шаги, как воплотить идею языкового обучения сперва в Таллинне. На дискуссию приглашаются и заинтересованные в теме журналисты.